Wie die Deutsche Akademie für Fußballkultur am Freitagabend (25.10.2019) bekanntgab, hat sich die Jury in diesem Jahr für einen Spruch der Fußballtrainerin Imke Wübbenhorst entschieden. Wübbenhorst hatte von Dezember 2018 bis Juni 2019 die Männermannschaft des BV Cloppenburg in der Oberliga trainiert. Auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf trage, bevor sie zu ihren Spielern in die Kabine komme, hatte sie einmal gesagt: "Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf."

Der seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. Im Vorjahr hatte Thomas Hitzlsperger als ARD-Experte beim WM-Spiel gegen Schweden den Spruch des Jahres geliefert mit: "Die Schweden sind wie die Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt."

Neben Wübbenhorst hatten es drei weitere Sprüche in die Endauswahl 2019 geschafft und waren in Nürnberg zur Abstimmung gestanden. Auf dem zweiten Platz landete Leon Goretzka, der als Reaktion auf rassistische Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien im März gesagt hatte: "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum."

Stand: 25.10.2019, 22:13