WM-Qualifikation: Keine Quarantäne mehr nach Rückkehr aus Großbritannien und Irland

Lewandowskis Klubkollege David Alaba könnte mit Österreich in Schottland antreten, wofür sein Nationalmannschafts-Kollege Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart am Samstag bereits die Erlaubnis erhielt. Für die Alpenrepublik kommt auch wieder der Einsatz von Borussia Mönchengladbachs Duo Stefan Lainer und Valentino Lazaro in Betracht.

Norwegen geht inzwischen auch davon aus, dass Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland beim Spiel in Gibraltar auflaufen darf. Die Bundesliga-Profis sind auch für Tschechien schon beim Spiel in Wales wieder Optionen.

Stand: 20.03.2021, 14:22