Fußball-Länderspiele - die einen müssen reisen, die anderen dürfen nicht

Die prominentesten Namen kamen am Freitag dazu: Bayern München wird Robert Lewandowski nicht für das WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft in England am 31. März abstellen. Auch David Alaba darf nicht mit Österreich zum Spiel nach Schottland (25. März) fliegen. Man könne die Spieler nicht abstellen, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, "wenn es so bleibt, dass die Rückkehrer in Quarantäne müssen" .

Eigentlich gilt eine Abstellungspflicht für Länderspiele, doch die FIFA befreite die Klubs in der Corona-Krise zuletzt mehrfach von dieser Regel. Aktuell gilt: Wenn dem Spieler bei seiner Rückkehr eine Quarantäne von mindestens fünf Tagen bervor stünde, muss ihn der Klub nicht freigeben.

Und von dieser Regel machen nun einige Klubs Gebrauch. Dadurch entstehen einige Ungerechtigkeiten, von gleichen Wettbewerbschancen kann nicht durchgehend die Rede sein.