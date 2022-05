19. Mai, 20.30 Uhr: Relegation Bundesliga, Hinspiel

Am 19. Mai ist das erste der beiden "Schicksalsspiele" für den 16. der Bundesliga, also Hertha BSC, und den Tabellendritten der zweiten Liga, den Hamburger SV. Zunächst genießt der Bundesligist Heimrecht im Olympiastadion. Am Montag, den 23. Mai ab 20.30 ist dann das Rückspiel im Volksparkstadion.

20. Mai, 20.30 Uhr: Relegation 2. Bundesliga, Hinspiel

Wer spielt nächstes Jahr in der 2. Bundesliga? Rettet sich der Tabellen-Drittletzte Dynamo Dresden, oder schafft der 1. FC Kaiserslautern den Sprung hoch aus der 3. Liga? Das Hinspiel findet in Kaiserslautern statt, das Rückspiel am 24. Mai in Dresden.