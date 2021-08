Das Kabinett stellte am Mittwoch (04.08.2021) mit einer Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung klar, dass etwa ein international spielender Bundesligaverein nicht mehr wie bisher die "Besonderheit des Ereignisses" begründen muss, um die "Sperrstunde" zu umgehen.

Sportvereine können somit künftig an bis zu 18 Kalendertagen eine Ausnahme von den regulären Geräuschwerten in Anspruch nehmen. An diesen Tagen dürfen Sportveranstaltungen auch durchgeführt werden, wenn sie lauter sind als vom Lärmschutz vorgesehen.

Freiburg und Paderborn profitieren

Ein Profiteur dieser Änderung wäre etwa der SC Freiburg, der in seinem neuen Stadion bislang tägliche Ruhezeiten von 20 bis 22 Uhr beachten muss - dies aber an bis zu 18 Tagen jetzt nicht. Auch Zweitligist SC Paderborn könnte künftig noch nach 22 Uhr seine Spiele beenden.

Der Bundesrat muss der Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung noch zustimmen.

sid | Stand: 04.08.2021, 16:07