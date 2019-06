Regeln und Videobeweis - der konfuse Fußball-Sommer

Video-Assistent - mal mit, mal ohne

Der Fußball-Sommer hält aber noch mehr Konfusion bereit. Der Video-Assistent ( VAR ) ist in Europa in fast allen wichtigen Wettbewerben ein fester Bestandteil des Spiels geworden. So wurde er beim Finalturnier der Nations League eingesetzt und wird auch bei der U21-EM zur Verfügung stehen. Und die Frauen mussten lange kämpfen, bis sie ihn bei der WM bekamen.

Südamerikas Schiedsrichter-Chef Wilson Seneme frohlockt vor der Copa America in Brasilien: "Der Video-Assistent hebt die Copa auf die höchste Ebene internationaler Wettbewerbe." Das technische Hilfsmittel kommt dort in allen Spielen zum Einsatz. Bei der CONCACAF, die in den USA, Jamaika und Costa Rica den Gold-Cup austrägt, klagt dagegen Fußballchef Manolo Zubiria: "Wir wollen den Video-Assistenten einführen. Aber es gibt nicht nur den technologischen Aspekt, sondern auch den menschlichen." Der Verband habe nicht genug Schiedsrichter, die mit der Technik erfahren sind, heißt es bedauernd.

Und in Afrika, wo ein nicht funktionierender Video-Assistent in der dortigen Champions League in den Abbruch des Final-Rückspiels mündete, hat man sich ein ganz anderes Prozedere überlegt: Der Video-Assistent ist bei dem Turnier in Ägypten zwar dabei - aber erst ab dem Viertelfinale.

Gruppenphasen: Direkter Vergleich oder Tordifferenz?

Und es geht weiter: Denn außerdem stiftet immer wieder Verwirrung, was in den Gruppenphasen der Turniere bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teams passiert. Grundsätzlich nutzt die UEFA den Direkten Vergleich vorrangig zur Tordifferenz, die FIFA macht es bei ihren Turnieren umgekehrt. Bei der U21-EM (UEFA) gilt also zunächst der Direkte Vergleich, erst dann die Tordifferenz - bei der Frauen-WM (FIFA) läuft es andersherum.

Bei den drei Kontinentalturnieren geht es tendenziell Richtung FIFA: Beim Gold-Cup und bei der Copa America zählt jeweils die Tordifferenz vor dem Direkten Vergleich. Der Afrika-Cup nutzt dagegen ausschließlich die Tordifferenz, der Direkte Vergleich kommt nicht mal nachrangig zur Anwendung.

Das große Kunststück: Den Durchblick behalten

Für Fans, Spieler und Schiedsrichter hält der Sommer damit eine große Aufgabe bereit: Den Durchblick zu behalten. Und wenn die Sommerpause vorüber ist, gelten zumindest die neuen Regeln überall.