Stand: 11.05.2023 14:53 Uhr

Welche vorzeitigen Entscheidungen können in den Ligen im deutschen Profifußball fallen, was ist im Endspurt der Saison 2022/23 bereits definitiv? Ein Überblick über die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga.

Bundesliga: Meisterschaft

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die deutsche Meisterschaft wird auch am 32. Spieltag nicht entschieden. Bayern München spielt am Samstag (13.05.2023, 15.30 Uhr) gegen Schalke 04, Borussia Dortmund trifft im Abendspiel (18.30 Uhr) auf die andere Borussia aus Mönchengladbach. Beide Teams trennt ein Pünktchen bei drei noch ausstehenden Saisonspielen. Eine Entscheidung im Kampf um den Titel könnte frühestens am vorletzten Spieltag fallen.

Bundesliga: Internationale Startplätze

Der Kampf um die Startberechtigungen in einem europäischen Wettbewerb ist ebenfalls größtenteils noch heiß. München und der BVB sind nicht mehr von einem Qualifikationsplatz für die Champions League zu trennen. Um die zwei anderen Plätze streiten sich RB Leipzig, der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg. Einer der drei Klubs wird am Ende in der Europa League starten. Leverkusens Chance auf die Königsklasse ist bei aktuell acht Zählern Rückstand auf Platz vier sehr gering - es sei denn, der Werksklub würde die Europa League gewinnen und sich dadurch für die Champions League qualifizieren.

Bei den Startplätzen für die Europa League und die Conference League gibt es eine Fülle von Szenarien, wann welcher Verein vielleicht noch dabei wäre. Dafür auch ausschlaggebend: das Finale im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Hier ist noch alles offen.

Bundesliga: Abstieg

Wer kann sich am 32. Spieltag retten, wer könnte als Absteiger feststehen? Der 1. FC Köln hat sich mit dem Sieg in Leverkusen am vergangenen Wochenende endgültig von der Abstiegszone absetzen können. Werder Bremen (in Leipzig), dem FC Augsburg (in Bochum) und 1899 Hoffenheim (in Wolfsburg) könnte dies ebenfalls gelingen, wenn sie ihren Vorsprung auf Platz 16 (derzeit Stuttgart, 28 Punkte) auf mehr als sechs Punkte anwachsen lassen könnten.

Die gute Nachricht für die Fans des Tabellenletzten Hertha BSC: Auch eine Niederlage in Köln am Freitagabend würde den Abstieg noch nicht definitiv besiegeln.

2. Bundesliga: Aufstieg

Der SV Darmstadt 98 könnte am kommenden Sonntag bereits seinen Aufstieg bejubeln. Das wäre bei einem Sieg am 32. Spieltag bei Hannover 96 in jedem Fall so. Auch, wenn nur ein Punkt an der Leine herausspringen würde und gleichzeitig der Hamburger SV bei Jahn Regensburg maximal einen Zähler holen würde. Auch für den 1. FC Heidenheim gäbe es die Sensation zu feiern, wenn Hamburg in der Oberpfalz leer ausgehen würde und der FCH gleichzeitig das schwere Auswärtsspiel beim SC Paderborn gewinnen würde.

2. Bundesliga: Abstieg

Hochspannend geht es im Tabellenkeller der 2. Liga zu. Sicher ist der 1. FC Magdeburg auf Rang elf. Dahinter sind noch sieben Teams mehr oder weniger stark vom Abstieg bedroht. Am schlechtesten sieht es für Arminia Bielefeld (16., 30 Punkte), Jahn Regensburg (17.) und den SV Sandhausen (18., beide 28 Pkt.) aus. Punkten die beiden Letztgenannten nicht und verlieren gleichzeitig der 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock nicht, dann könnten Regensburg und Sandhausen nur noch maximal den Relegationsplatz erreichen.

3. Liga: Aufstieg

Die SV 07 Elversberg (70 Punkte) steht mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Allerdings kommt es am 36. Spieltag zum absoluten Topspiel bei der Reserve des SC Freiburg, die auf Rang zwei liegt. Freiburg II kann nicht aufsteigen. Bei einem Sieg im Breisgau am Samstag ist Elversberg erster Aufsteiger. Die SV 07 ist auch bei einem Remis aufgestiegen, wenn Dynamo Dresden (63 Punkte) als Drittplatzierter beim FSV Zwickau, Wehen Wiesbaden gegen den SC Verl und der VfL Osnabrück (beide punktgleich) gegen Meppen entweder nur unentschieden spielen oder verlieren sollten.

3. Liga: Abstieg

Bislang definitiv gerettet ist Erzgebirge Aue auf Rang zwölf mit 43 Punkten. Dahinter geht die Abstiegszone los. Richtig duster schaut es aktuell für den SV Meppen aus (Rang 17 mit 33 Zählern), sowie den VfB Oldenburg (18., 32), den FSV Zwickau (19., 31) und die SpVgg Bayreuth (20., 31). Sollte Halle als Tabellen-16. sein Spiel beim 1. FC Saarbrücken gewinnen und RW Essen mindestens ein Unentschieden holen, wären Zwickau und auch Bayreuth (selbst bei Siegen) definitiv abgestiegen. Meppen und Oldenburg müssen dreifach punkten, um noch im Rennen zu bleiben: Jeder Punktverlust würde im Falle eines Erfolges von Halle ebenfalls den sicheren Abstieg bedeuten.