Leicester kann sich gleich doppelt belohnen

Bei Leicester City weiß man genau, wer Schuld daran ist, dass sich Geschichte zu wiederholen droht. Anstatt nach Ausreden zu suchen, wird der Blick auf die eigenen Unzulänglichkeiten in den vergangenen Wochen gerichtet.

Schwache Ergebnisse und schlechte Disziplin

" Wir haben es uns selbst schwer gemacht, das ist die Realität ", sagte Brendan Rodgers kürzlich. Neben schwachen Ergebnissen (unter anderem einem 2:4 gegen Newcastle United nach bizarren Abwehrfehlern) dürfte der nordirische Trainer damit die Undiszipliniertheit in seiner Belegschaft gemeint haben.

Im April besuchten drei Profis um Spielmacher James Maddison eine Privatparty und verstießen damit gegen Corona-Regeln. Rodgers blieb keine andere Wahl, als sie für das Duell mit West Ham United (2:3) zu suspendieren.

Leicester muss um Champions League zittern

Und so sieht sich Leicester mit jenem Schreckensszenario konfrontiert, das der Klub schon in der vergangenen Saison durchleben musste. Obwohl die Mannschaft da fast durchgehend einen der oberen vier Tabellenplätze belegte, rutschte sie nach der Corona-Pause und einem dramatischen Leistungsabfall noch aus den begehrten Rängen, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen.

Aktuell muss Leicester wegen des selbstverschuldeten Sturzflugs wieder zittern – nur sieht es diesmal so aus, als hätte die Mannschaft diesen gerade noch rechtzeitig gebremst. Das 2:1 am Dienstag bei Manchester United könnte der entscheidende Erfolg auf dem Weg zur Qualifikation für die Königsklasse gewesen sein. Bei zwei verbleibenden Spielen beträgt der Vorsprung des Tabellendritten auf Liverpool auf Platz fünf sechs Punkte und auf den Sechstplatzierten West Ham acht Punkte. Wobei diese beiden Teams noch jeweils drei Partien absolvieren.

FA-Cup-Finale zur Unzeit

Leicester könnte sich also belohnen für die gute Arbeit unter dem seit Februar 2019 amtierenden Trainer Rodgers, und das gleich doppelt, mit dem Einzug in die Champions League – und dem Gewinn des FA-Cups. Im Finale in Wembley geht es für die Foxes an diesem Samstag gegen Thomas Tuchels FC Chelsea.

Die Prioritäten der beiden Ziele sind klar geordnet. Der englische Pokal mag der älteste Wettbewerb der Welt sein, eine Trophäe, die Leicester noch nie gewonnen hat, trotz bisher vier Finalteilnahmen. Doch er wäre nur der Bonus. Wichtiger ist der finanziell lukrative Champions-League-Einzug. Der Festakt in Wembley kommt gewissermaßen zur Unzeit.

Mit dem Gewinn der Meisterschaft 2016 schrieb Leicester eine der größten Außenseiter-Geschichten des internationalen Sports, und auch die aktuelle Entwicklung ist beachtlich. Ginge es nach den Finanzen, hätten die Foxes nichts in der Spitzengruppe der Premier League zu suchen.

Leicester City hat auf dem Transfermarkt das Nachsehen

Beim geschätzten Kaderwert liegt der Klub hinter den Super-League-Verschwörern Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal und Tottenham. Auch die Gehaltskosten von Leicester sind deutlich niedriger als die der englischen Branchenriesen. Dass man in der Nahrungskette unter diesen Klubs steht, bekommen die Foxes regelmäßig auf dem Transfermarkt vorgeführt.

N’Golo Kanté (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United) und zuletzt Ben Chilwell (ebenfalls Chelsea) haben den Verein in den vergangenen Jahren gegen bessere Adressen eingetauscht. Gegenwärtige Leistungsträger wie Maddison, Harvey Barnes oder der Ex-Freiburger Caglar Söyüncü, zuletzt Schütze des 2:1-Siegtreffers gegen Manchester United, werden ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Realistischer Kampf um die Europa-League-Plätze

Von daher ist der dritte Tabellenplatz hinter Meister Manchester City und Manchester United das, was man in der Fachsprache eine Momentaufnahme nennt. Es ist schwer vorstellbar, dass Leicester langfristig an Konkurrenten wie Chelsea (im Moment Platz vier) oder Liverpool (Platz sechs) vorbei zieht.

Realistischer ist, dass die Mannschaft künftig mit Vereinen wie Arsenal, Tottenham oder auch Everton und West Ham um die Europa-League-Plätze konkurriert. Das ist Erfolg genug für die Foxes, die nach dem Premier-League-Titel vor fünf Jahren ins fußballerische Niemandsland abgerutscht waren und drei Trainer in zwei Jahren verbrannt hatten, unter anderem Meistermacher Claudio Ranieri.

Verein mit Perspektive

Mittlerweile ist eine vielversprechende Perspektive erkennbar. Der einstige Liverpool-Coach Rodgers versteht sich als Spieler-Entwickler mit Ambitionen, die Mannschaft ist gespickt mit jungen Profis wie Maddison, Barnes, James Justin, Youri Tielemans oder Kelechi Iheanacho, der bei elf Premier-League-Treffern seit Februar steht und damit deutlich gefährlicher ist als der alternde Jamie Vardy (nur zwei Tore im gleichen Zeitraum).

An Weihnachten hat der Verein außerdem ein neues Trainingszentrum für fast 120 Millionen Euro bezogen. Der Bau ist das Vermächtnis des beliebten Klubbesitzers Vichai Srivaddhanaprabha, der im Oktober 2018 bei einem Hubschrauber-Absturz hinter dem Stadion ums Leben kam. Die aktuellen Fortschritte von Leicester City würden ihm Freude bereiten.

Stand: 13.05.2021, 15:04