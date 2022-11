Fußball-Testspiele Kramaric schießt Kroatien zum Sieg gegen Saudi-Arabien Stand: 16.11.2022 17:22 Uhr

Dank eines Treffers des Bundesliga-Stürmers Andrej Kramaric hat Kroatien das letzte Testspiel vor Beginn der Fußball-WM gewonnen. Kramaric war zuvor eingewechselt worden.

Der Angreifer der TSG 1899 Hoffenheim schoss am Mittwoch (16.11.2022) gegen Saudi-Arabien in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg.

Allerdings tat sich das Team um Mittelfeld-Star Luka Modric bei der Partie in der saudischen Hauptstadt Riad lange Zeit schwer. Der Außenseiter, der ebenfalls bei der WM dabei ist, vergab in der zweiten Halbzeit zwei große Chancen.

Modric eingewechselt

Modric selbst wurde erst in der 65. Minute eingewechselt. In Kroatiens Startelf stand auch Rechtsverteidiger Josip Stanisic vom FC Bayern München.

Die Kroaten spielen in der Gruppe F gegen Belgien, Kanada und Marokko, Saudi-Arabien trifft in der Gruppe C auf Argentinien, Mexiko und Polen.

Mit Shkiri in Startelf: Tunesien gewinnt gegen Iran

Mit Ellyes Skhiri vom Bundesligisten 1. FC Köln in der Startelf hat Tunesien seine WM-Generalprobe gewonnen. Der Afrikameister von 2004 besiegte in ar-Rayyan/Katar Iran mit 2:0 (0:0). Naim Sliti (86., Elfmeter) und Ali Abdi (90.) erzielten die Treffer.

Tunesien startet am 22. November gegen Dänemark in die WM. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Titelverteidiger Frankreich und Australien. Die Iraner beginnen das Turnier am 21. November gegen England. Die USA und Wales komplettieren die Gruppe B.