Joel Grodowski erzielte in der 84. Minute das Tor für die Preußen - und der Aufschrei beim Halleschen FC war groß. Denn in den Momenten vor dem Tor wechselte Halle aus. Der Plan: Jan Washausen sollte für Terrence Boyd auf den Platz kommen. Schiedsrichter Michael Bacher aus dem bayerischen Amerang winkte Washausen auf den Platz, Boyd ging wie bestellt an der Ersatzbank vom Platz. Der Schiedsrichter setzte das Spiel fort, Münster traf. Trotzdem war die Aufregung groß.

Schiedsrichter-Experte: "Für die Gültigkeit des Tores egal"

Denn auf der anderen Seite des Spielfelds stapfte der Hallesche Spieler Pascal Sohm vom Platz. Er trägt die Rückennummer 9, wie auch der Münsteraner Spieler Rufat Dadashov, der bei der Gastmannschaft gleichzeitig ausgewechselt für Grodowski wurde. Durch die Anzeigetafel der Münsteraner kam es zum Missverständnis.

"Ich hab die 9 auf auf der Anzeigetafel gesehen und gedacht, ich muss raus", sagte Sohm in der Sportschau. Er habe kurz Blickkontakt mit dem Schiedsrichter gehabt und der habe ihm wiederum angezeigt, dass er auf der anderen Seite das Spielfeld verlassen solle, sagte der Spieler. Die Regeländerungen der Regelhüter des IFAB im Sommer sehen vor, dass Spieler bei Auswechselungen an der nächstgelegenen Linie vom Platz gehen müssen - so soll Zeitspiel verhindert werden. Hier führte die neue Regel zu den Kommunikationsproblemen zwischen Spielern und Schiedsrichter.

So verließen Boyd und Sohm das Spielfeld, Halle war kurz zu zehnt. Für die Gültigkeit des Tores habe das Missverständnis aber keine Bedeutung, sagt Alex Feuerherdt vom Schiedsrichter-Podcast "Collinas Erben" im Gespräch mit WDR.de. "Das wäre anders gewesen, wenn Münster beispielsweise zu zwölft das Tor erzielt hätte."