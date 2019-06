Was ist der Gold-Cup?

Eine der sechs im Weltfußballverband FIFA zusammengeschlossenen Konföderationen in die "Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football", abgekürzt CONCACAF. Die Kontinentalmeisterschaft der Konföderation der nordamerkanischen, zentralamerikanischen und karibischen Fußballverbände wwurde 1963 zum ersten Mal ausgetragen. Das Turnier 2019 wird die 25. Auflage sein, zum 15. Mal unter dem Namen "Gold-Cup". Er wird in der Regel alle zwei Jahre ausgespielt.

Wer nimmt teil?

In den Auflagen seit 1993 nahmen jeweils zwölf Mannschaften teil. Für das Turnier 2019 beschloss die CONCACAF eine Erhöhung auf 16 Mannschaften. Diese verteilen sich auf vier Gruppen.

Gruppe A: Mexiko, Kanada, Kuba, Martinique

Gruppe B: Costa Rica, Nicaragua, Bermuda, Haiti

Gruppe C: Honduras, El Salvador, Jamaika, Curaçao

Gruppe D: USA, Panama, Trinidad und Tobago, Guyana

Wo wird gespielt?

Insgesamt wird in drei Ländern gespielt. Allerdings werden im Nationalstadion von Costa Rica nur zwei der 31 Partien ausgetragen, genau wie im "Independence Park" von Kingston auf Jamaika. Die restlichen 27 Spiele werden in 15 Stadien in 14 verschiedenen Städten der USA ausgetragen. Das Eröffnungsspiel wird am 16. Juni 2019 (Ortszeit) im Rose Bowl von Pasadena angepfiffen. Dort wurde 1994 auch das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen. Im Soldier Field von Chicago wird am 7. Juli der Gewinner des Gold-Cups 2019 ausgespielt.

Wie sieht der Modus aus?

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Ab da geht es im K.o.-Modus weiter.