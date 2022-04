Montagsspiele in der Bundesliga, fünf Mal 2. Liga am Freitag - Fußball und der 1. Mai

Das ist seit 2011 so, im Jahr zuvor waren noch sämtliche neun Partien des 33. Spieltags der Bundesliga am 1. Mai ausgetragen worden.

Fünf Spiele der 2. Liga am Freitag

Der spielfreie Maifeiertag wirkt sich für 2022 so aus, dass fünf Partien, darunter die mit Beteiligung der Spitzenteams Schalke 04, Werder Bremen und FC St. Pauli, schon am Freitag (29.04.) ausgetragen werden. Am Samstag gibt es - wie üblich - drei Spiele um 13.30 Uhr und eines um 20.30 Uhr.

In der Bundesliga gibt es das übliche Freitagsspiel, der Samstag sieht dann schon ein bisschen anders aus. Statt der üblichen vier Spiele um 15.30 Uhr wird es in der Sportschau ab 18 Uhr fünf aktuelle Partien zu sehen geben. Um 18.30 Uhr wird dann noch das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg angepfiffen.

Frankfurt und Leipzig erst am Montag

Da Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am Donnerstag (28.04.2022) in der Europa League antraten, kam für die beiden Vereine in Übereinkunft mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht in Betracht, schon am Samstag wieder zu spielen.

So kommt es, dass am 2. Mai, also einem Montag, zwei Partien der Bundesliga ausgetragen werden: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig und Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt.