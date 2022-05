Torhüter Samba ragt heraus

Nottingham setzte sich am Dienstagabend (17.05.2022) im Elfmeterschießen mit 3:2 durch. In der regulären Spielzeit war Forest mit 1:2 unterlegen, sodass es in der Summe beider Duelle 3:3 stand und das Elfmeterschießen entscheiden musste. Dort wurde Nottinghams Torhüter Brice Samba mit drei Paraden zum Mann des Abends. Samba hatte zuvor schon während der 120 Minuten mit starken Paraden geglänzt.

Nottingham, das 1978 die englische Meisterschaft, 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister sowie zweimal den FA Cup gewann, spielte zuletzt 1999 in der Premier League. Huddersfield war 2017 erstmals seit Einführung der Premier League im Jahr 1992 in die höchste englische Spielklasse aufgestiegen, bevor es 2019 wieder in die Championship abstieg.

