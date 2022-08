Fußball-Europapokal Bayern starten bei Inter, BVB gegen Kopenhagen Stand: 27.08.2022 08:45 Uhr

In allen drei Wettbewerben im Fußball-Europapokal sind die Partien genau angesetzt worden.

Der FC Bayern startet mit einem Spiel bei Inter Mailand in die Champions League, Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen. Auch in Europa League und Europa Conference League sind die Partien genau angesetzt worden.

Als erste deutsche Mannschaft wird der BVB in der Saison 2022/23 ein Gruppenspiel bestreiten. Die Dortmunder spielen am Dienstag (06.09.2022) bereits um 18.45 Uhr gegen den FC Kopenhagen. RB Leipzig empfängt an dem Abend um 21 Uhr Schachtar Donezk.

Die drei weiteren deutschen Mannschaften in der Champions League sind in dem Slot vertreten, der einen Tag später beginnt. Der FC Bayern München tritt dann bei Inter Mailand an, Bayer Leverkusen bei Club Brügge. Eintracht Frankfurt, wegen des Triumphs in der Europa League in der Eliteliga des europäischen Fußballs gelandet, startet mit einem Heimspiel gegen Sporting Lissabon.

Heimspiele zum Start für Union und Freiburg

Die Europa League beginnt geschlossen am Donnerstag (08.09.2022). Die beiden deutschen Vertreter haben jeweils Heimrecht. Der 1. FC Union Berlin empfängt den belgischen Klub Royal Union Saint-Gilloise, der SC Freiburg trifft auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan.

1. FC Köln zunächst in Nizza

Für den 1. FC Köln beginnt die Europa Conference League mit einem Auswärtsspiel bei OGC Nizza, dem von Lucien Favre trainierten Klub aus Frankreich. Auch diese Partie wird am 8. September angepfiffen werden.

Ende der Gruppenphasen schon am 3. November

Wegen der Weltmeisterschaft wird es in den Europapokalen Schlag auf Schlag gehen. Die letzten Gruppenspiele der Champions League stehen am 1./2. November an, in den beiden kleineren Wettbewerben wird es der 3. November sein.