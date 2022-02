Bundesligastadien werden wieder voller, aber nur 8.500 Fans bei Bochum gegen Bayern

Vor dem 21. Spieltag der Bundesliga hatten der 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld beim OVG in Münster eine Klage eingereicht. Sie wurde allerdings zurückgenommen, nachdem das Land NRW die maximale Auslastung von 750 auf 10.000 Zuschauende herauf setzte.

Neubewertung nach Bund-Länder-Treffen am 16. Februar

Die neue Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalens ist bis zum 9. März gültig. Allerdings gibt es den Zusatz: "Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens wird bereits im Kontext der Bund-Länder-Abstimmung vom 16. Februar 2022 eine Überprüfung der Regelungen mit dem Ziel der Reduzierung von Schutzmaßnahmen erfolgen."

Heißt: Ebbt die Omikron-Welle bis zum Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz schon ein bisschen ab, könnten - vermutlich auch in anderen Ländern als NRW - die Auslastungen erhöht werden.

In Bayern und Sachsen ist die dort gültige 50-prozentige Auslastung sogar erst bei 15.000 Zuschauenden gedeckelt. Allerdings kommt kein bayerischer Verein am kommenden Spieltag in den Genuss, so viele Tickets verkaufen zu dürfen. Der Grund: die geringe Kapazität der Stadien. So dürfen beim Spiel der SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC nur 8.400 Fans in den Ronhof, in der 2. Liga sind es bei den Heimspielen vom SSV Jahn Regensburg und dem FC Ingolstadt noch je etwa 1.000 weniger.

Daher dürfte die eine Partie in Sachsen diejenige mit der höchsten Zuschauerzahl am Wochenende in Deutschland sein, denn für das Spiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln sind bis zu 15.000 Zuschauende erlaubt.