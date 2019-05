Voss-Tecklenburg will positive Signale gegen Chile

In der letzten Woche vor Turnierbeginn steigt die Vorfreude bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Es macht einfach Spaß, weil wir alle diese positive Energie spüren" , sagte "MVT" vor einer beachtlich großen Journalisten-Schar im Golf Resort Achental. Fokussierte Trainingseinheiten, ein spürbarer Teamgeist - Sorgen bereitet nur Almuth Schult. Die Torhüterin kämpft wegen einer Verletzung an der rechten Schulter weiter um ihre WM-Teilnahme.

Schult ist "einfach froh"

Die Situation erinnert an Manuel Neuers Wettlauf mit der Zeit vor der Endrunde in Russland 2018. "Bisher haben wir von ihr einen sehr positiven Eindruck, aber wir müssen schauen, wo es hingeht" , sagte Voss-Tecklenburg. Schult selbst gab sich vorsichtig optimistisch. "Ich bin einfach froh, dass ich bislang alles mitmachen konnte" , sagte die 28-Jährige. Was die Bundestrainerin verriet: Ist Schult fit, soll sie gegen Chile 90 Minuten spielen. Sonst käme wohl Merle Frohms im letzten Test vor dem WM-Auftaktspiel neun Tage später gegen China zum Einsatz. Es wäre erst das fünfte Länderspiel für die Freiburgerin.

Abgesehen von dieser wichtigen Personalfrage hofft Voss-Tecklenburg beim Chile-Test auf "ein Signal, so ein Spiel soll Sicherheit geben" . Die Vorgabe an ihre Auswahl lautet: "Wir wollen dieses Spiel sehr dominant bestreiten und den Gegner vor viele Probleme stellen." Eine Schlüsselrolle kommt dabei Dzsenifer Marozsan zu. Die Spielmacherin vom Champions-League-Gewinner Olympique Lyon zeigte zuletzt Leistungen auf allerhöchstem Niveau.

Stoßgebet wegen Marozsan

"Ich bete jeden Tag: Lieber Gott, lass diese gute Form noch ein paar Wochen anhalten ", sagte Voss-Tecklenburg schmunzelnd über ihre Nummer 10. Nach zuletzt ernüchternden Zuschauerzahlen hofft die Chefin zudem kurz vor Turnierbeginn auf eine ordentliche Kulisse in Regensburg: "Wir wollen mitreißen, finden es aber auch toll, wenn uns die Fans ebenso mitreißen."

Nach den Testspiel-Siegen beim WM-Gastgeber (1:0) und Schweden (2:1) sowie einem Remis gegen Japan (2:2) soll im vierten Spiel unter der neuen Bundestrainerin weitgehend mit der WM-Startformation das nächste Erfolgserlebnis folgen.

Top-Drei das klare Ziel

Klares WM-Ziel des Olympiasiegers ist die Qualifikation für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Dafür muss es der Rekordeuropameister unter die drei besten Teams aus Europa schaffen. Der Aufbruch zu dieser schwierigen Mission steht am Montag an, wenn das DFB-Team nach einem letzten freien Wochenende von Frankfurt aus per Charterflieger in den ersten Spielort Rennes reist. Die weiteren Gruppengegner bei der auch logistisch anspruchsvollen "Tour de France" sind Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Südafrika (17. Juni/Montpellier).

dpa/red | Stand: 29.05.2019, 17:16