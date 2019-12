Video: Gladbach gegen Bayern - eine Frage der Ehre

Sportschau. . 02:35 Min. . Das Erste.

Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München erhitzte die Gemüter in keinem Jahrzehnt so stark, wie in den 70ern. Oder wie Berti Vogts es ausdrückt: "Bayern, das war für uns Krieg." | video