Audio: Vor Supercup: Bayern testet Fans, Söder fordert Verschärfung

Sportschau. . 01:11 Min. . ARD. Von Taufig Khalil.

Der FC Bayern bietet vor dem Supercup-Spiel in Budapest gegen den FC Sevilla Corona-Tests für seine Fans an. Die UEFA hält weiter an einer Austragung vor Publikum fest, während Markus Söder Fans dazu aufruft, auf die Teilnahme am Spiel zu verzichten. | audio