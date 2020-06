Audio: Masken statt Jubiläumsmatch? Südafrika 10 Jahre nach der Fußball-WM

Sportschau. . 03:38 Min. . ARD. Von Jana Genth.

Vor zehn Jahren, am 11. Juni 2010, startete die Fußball-WM in Südafrika die erste und bisher einzige Fußball-Weltmeisterschaft in Afrika. Das Jubiläum kann wegen des Lockdowns nicht gefeiert werden, und doch lohnt die Bestandsaufnahme. | audio