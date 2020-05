Video: Frauen-Bundesliga: Wolfsburg schlägt Köln deutlich

Die fast dreimonatige Corona-Zwangspause ist offenbar spurlos an den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vorbeigegangen: Zum Auftakt des 17. Spieltags besiegten die "Wölfinnen" am Freitagnachmittag in der Bundesliga den 1. FC Köln. | video