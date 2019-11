Video: Georg Koch zum Rheinderby – Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln

Sportschau. . 03:48 Min. . Das Erste.

Das letzte Rheinderby zwischen Düsseldorf und Köln in der ersten Bundesliga ist schon über 20 Jahre her. Am 14. Februar 1997 gewann der 1.FC Köln zuhause mit 2:0, Düsseldorf stieg später ab. Bei der Fortuna stand damals Georg Koch im Tor. Heute ist Koch Torwarttrainer bei Fortuna Köln und erinnert sich an das Spiel. | video