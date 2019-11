DFB-Frauen mit Last-Minute-Sieg in England

Vor der Traumkulisse mit 77.768 Zuschauern gelang der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Klassiker gegen England ein durchaus verdienter 2:1 (1:1)-Erfolg. Den Siegtreffer für die deutsche Mannschaft erzielte am Samstag (09.11.2019) Supertalent Klara Bühl (90. Minute). DFB -Kapitänin Alexandra Popp (9.) und Ellen White (44.) hatten zuvor in einer unterhaltsamen Partie zum Jahresabschluss getroffen, die entgegen der englischen Ankündigungen den bisherigen Europarekord von 80.203 Zuschauern beim Olympia-Finale 2012 an selber Stelle nicht ganz in den Schatten stellen konnte.

Der englische Verband FA hatte als Ausrichter der Frauen- EM 2021 massiv die Werbetrommel gerührt und die Partie Mitte Oktober als ausverkauft vermeldet. Der Zuschauer-Weltrekord von 1999, als beim WM -Finale 90.185 Menschen den Rose Bowl von Pasadena/Kalifornien besuchten, bleibt ebenfalls unangetastet.