So soll das möglichst auch am 7. Juli aussehen. Die deutschen Fußballerinnen reißen in Frankreich die Arme hoch und jubeln über einen Sieg. Es darf gewiss auch ein anderer Gegner sein als der Gastgeber der Weltmeisterschaft, die an jedem 7. Juli mit dem Finale in Lyon endet.

Am 28. Februar, einem Donenrstag, bejubelte die deutsche Nationalmannschaft einen Sieg im ersten Test des WM-Jahres. Es war auch das erste Spiel unter der neuen Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Lea Schüller sorgte mit ihrem achten Tor im zwöflten Länderspiel (31. Minute) für den gelungenen Einstand von "MVT".