Einen Monat nach dem 8:0 im Hinspiel gegen die Ukraine gewann der Rekordeuropameister auch das Rückspiel in Aachen 8:0 (4:0).

" Wir wollten mit der gleichen Energie und Spielfreude wie im Hinspiel spielen. Es ist immer die Gefahr, wenn du einen Gegner 8:0 schlägst, dass du dann ein bisschen nachlässt. Aber das hat die Mannschaft nicht getan und tolle Tore erzielt ", freute sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Klara Bühl (7./58./61.) und Lina Magull (37./42./90.+2) mit jeweils drei Toren sowie Giulia Gwinn (30.) und Melanie Leupolz (87.) waren am Tivoli vor 5504 Zuschauern erfolgreich.

Tabellenführung in Gruppe I

Mit neun Punkten und 26:0 Toren führt die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf dem Weg zur EM in England die Gruppe I an.

Am Dienstag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel in Griechenland an. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten -zweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde.

Schöner Kombinationsfußball der Gastgeberinnen

Vor 5504 Zuschauern in Aachen fanden die Gastgeberinnen schnell in die Partie. Ein Solo von Bühl auf links, ein präziser Flachschuss - und die DFB-Auswahl führte. Nach Vorarbeit von Kapitänin Alexandra Popp legte Gwinn nach einer halben Stunde aus kurzer Distanz nach.

In dieser Phase zeigte das DFB-Team klasse Kombinationsfußball. Ein solch schöner Spielzug über Dzsenifer Marozsan, Magull und Popp brachte den dritten Treffer ein - und die ukrainische Gegenwehr ließ nach.

Bühl schraubt ihr Torkonto hoch

Torfrau Merle Frohms, die erneut die verletzte Almuth Schult vertrat, erlebte auch eine ruhige zweite Hälfte. Ansatzweise gefährlich wurde es für die deutsche Auswahl nur bei Nachlässigkeiten im Spielaufbau, die gegen stärkere Gegner bitter bestraft werden könnten.

Die für ihre 18 Jahre schon sehr abgebrühte Bühl vom SC Freiburg drehte weiter auf - und schraubte ihre Ausbeute im DFB-Trikot beim achten Einsatz auf fünf Treffer.

Ob sie oder die zweite Dreierpackerin Magull den Ball mitnehmen werden durfte, konnte sie noch nicht sagen: " Ich werde drum kämpfen. Mal schauen, wie es dann endet. "

red/sid/dpa | Stand: 05.10.2019, 15:50