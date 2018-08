DFB-Frauen vor "Endspiel" gegen Island

Hrubesch kann mit Drucksituationen umgehen. Als Spieler wurde er 1980 Europameister, zwei Jahre später Vize-Weltmeister und gewann 1983 mit dem Hamburger SV das Finale der Landesmeister. Als Trainer holte er unter anderem 2009 mit der U21 die Europameisterschaft. Die Allzweckwaffe des DFB lebt vor dem "Finale" in Reykjavik gegen Island die Gelassenheit vor: "Es gibt immer Druck. Wenn ich nach Hause komme, kriege ich immer Druck" , scherzte Hrubesch vor Journalisten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Deutschland braucht Sieg gegen Island

Bei seiner letzten Trainerstation, bevor der 67-Jährige Ende des Jahres in Rente geht, versucht Hrubesch die Situation herunterzuspielen. Dabei steht die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft vor der größten Krise ihrer Geschichte, knapp ein Jahr nach dem bislang letzten Tiefpunkt, als die Elf unter der damaligen Bundestrainerin Steffi Jones im Viertelfinale der Europameisterschaft in den Niederlanden ausschied.

Einen Punkt stehen die DFB-Kickerinnen derzeit in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich hinter den Isländerinnen. Ein Sieg muss her, sonst droht der Gang in die Play-offs. Und die haben es in sich: Die vier besten Gruppenzweiten kämpfen dort um ein letztes WM-Ticket.

Torhüterin Almuth Schult glaubt an den Sieg gegen Island.

Die Gelassenheit des Bundestrainers scheint seine Spielerinnen anzuspornen. "Es ist ein Riesenspiel, ein Entscheidungsmatch, das sich wie ein Finale auswärts anfühlt ", freut sich Torhüterin Almuth Schult vor dem Island-Duell. "Diese Partie wird eine echte Prüfung, und ich blicke Prüfungen immer freudig entgegen, weil wir die Chance haben, sie zu bestehen und gut abzuschneiden."

Deutschland verlor Hinspiel mit 2:3

Die DFB-Frauen wollen unbedingt ein Ergebnis wie im Hinspiel vermeiden. Unter der damaligen Bundestrainerin Steffi Jones verlor die Nationalelf in Wiesbaden mit 2:3 gegen Island. "Ich gehe davon aus, dass das eine Eintagsfliege war. Ein zweites Mal wird das nicht passieren" , verspricht Hrubesch.

Die Deutschen müssen eine Niederlage wie im Hinspiel vermeiden.

Die Statistik spricht für die Deutschen: Die Niederlage im vergangenen Oktober war der erste Punktverlust gegen die Frauen von der Insel aus Feuer und Eis in 14 Spielen. Für die Isländerinnen wäre ein Erfolg gegen die DFB-Elf mit dem größten Erfolg ihrer Geschichte verbunden. Noch nie war der Fußball-Zwerg bei einer Frauen-Weltmeisterschaft dabei. Der größte Erfolg ist aktuell noch Platz zwei beim Algarve-Cup im Jahr 2011.

Das "Endspiel“ gegen Island ist für die Mannschaft von Horst Hrubesch jedoch ein Kaltstart. Die Bundesliga startet erst Mitte September. In einem dreitägigen Mini-Trainingslager hat sich das einstige Kopfballungeheuer ein Bild von seinen Spielerinnen gemacht. Wen er am Sonntag auf den Platz stellt, wird sich Hrubesch genau überlegt haben, denn geht die WM-Qualifikation in die Verlängerung, verschiebt sich auch sein Ruhestand nach hinten, ansonsten droht Streit mit der Ehefrau. " Wenn ich jetzt nicht aufhöre, habe ich ein Problem. Dann lässt sie sich scheiden."

Voss-Tecklenburg übernimmt nach Hrubesch

Seine Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern: Martina Voss-Tecklenburg übernimmt nach Hrubesch. Vorher will sie aber noch die Schweiz zur Weltmeisterschaft führen. Auch für die 125-malige Nationalspielerin stehen gegen Schottland und Polen noch zwei Endspiele an. Ansonsten droht auch der Schweiz der Gang in die Play-offs. Und dort könnte Voss-Tecklenburg mit der Schweiz ihre eigene Teilnahme an der WM mit Deutschland verhindern.

Stand: 31.08.2018, 08:00