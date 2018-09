In genau diese Vier-Sterne-Herberge kehrte der 67-Jährige nun noch einmal als Frauen-Bundestrainer zurück. Läuft alles nach Plan, ist das Gastspiel am Dienstag (03.09.18, 17.00 Uhr/Das Erste) sein letzter Einsatz als Trainer im Dress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Auftrag: Die direkte WM -Qualifikation der Olympiasiegerinnen endgültig in trockene Tücher bringen. Dank des 2:0 (1:0) auf Island am Samstag gilt das als Formsache.

11:0 im Hinspiel

Bei zwei Punkten Vorsprung auf die Isländerinnen reicht dem Tabellenführer im letzten Gruppenspiel auf den Färöern ein Remis für das Ticket zur Endrunde kommenden Sommer in Frankreich. Das Hinspiel im Oktober endete 11:0, alles andere als ein Sieg der DFB -Frauen bei ihrer Premiere auf den Schafsinseln wäre also ein wahres Fußball-Wunder. "Wir müssen noch mal draufbeißen und Gas geben" , forderte Hrubesch daher und warnte vor mangelnder Konzentration: "Es kommt darauf an, dass wir nicht anfangen zu träumen." Zumal es gilt, sich in kürzester Zeit auf den ungewohnten Kunstrasen im Nationalstadion Torsvöllur einzustellen.

Seine Schützlinge versprechen drei Punkte, es könnte ja ihr Abschiedsgeschenk für den charismatischen Coach sein. Die Entscheidung darüber fällt zeitgleich in Polen. Dort will die designierte neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihrerseits mit den Schweizerinnen die WM-Qualifikation abhaken.

Die gehen punktgleich mit den Schottinnen (auswärts in Albanien) ins Fernduell um den Gruppensieg. Es droht also noch der Umweg über die Play-off-Runde der vier besten Gruppenzweiten. In diesem Fall würde Hrubesch seine "Mädels" auch noch bei den anstehenden Länderspielen im Oktober und November betreuen.

Am 31. Dezember ist definitiv "Feierabend"

Der Europameister von 1980, der die unter Steffi Jones in die Krise geratenen DFB-Frauen in wenigen Monaten wieder aufgepäppelt hat, geht gewohnt gelassen mit dieser Ungewissheit um. Sicher ist aber: Am 31. Dezember geht die DFB-Allzweckwaffe in den Ruhestand. "Ich muss auch ganz ehrlich sagen: Es kommt für jeden der Tag, wenn du sagst, es muss auch mal Schluss sein."

Bevor es so weit ist, genießt das einstige Kopfball-Ungeheuer noch seine Abenteuer mit den Fußballerinnen. Selbst ein erfahrener Haudegen wie Hrubesch lernt so noch einmal ganz neue Seiten des Fußballgeschäftes kennen. Mit der Erkenntnis: "Ich bin froh, dass ich das noch mitmachen und erleben durfte." Nicht nur wegen des schönen Sonnenaufgangs vor der Küste der Schafsinseln.

sid/dpa/red | Stand: 04.09.2018, 08:06