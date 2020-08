Eigentlich hatte sie mit dem Fußballspielen schon abgeschlossen. Jetzt trägt sie aber doch wieder ihre Stollenschuhe und tritt vor den Ball. Kristina Kirscht ist 30 Jahre alt, kommt aus Oberhausen und ist in ihrer Trainingsgruppe die älteste Spielerin. Lautstark gibt sie Anweisungen an ihre jüngeren Mitstreiterinnen. Als ihr Lieblingsverein Schalke bekannt gab, dass er eine Frauenabteilung eröffnet und zum Sichtungstraining einlädt, kramte Kristina die alten Fußballtreter wieder aus dem Schrank.

" Ich hätte nie gedacht, dass Schalke eine Frauenmannschaft gründet ", sagt die Offensivspielerin: " Ich hatte mit dem Fußball schon aufgehört, aber mein Freund hat gesagt, ruf doch einfach mal an und jetzt bin ich hier. " Kristina ist eine von mehr als 100 Spielerinnen, die sich gruppenweise dem vielköpfigen Schalker Trainerteam präsentieren. An zwei vorherigen Sichtungstagen kamen ähnlich viele Interessierte.

Interessierte Spielerinnen wollen für Schalke den Wohnort wechseln

Marco Fladrich, sportlicher Leiter der Schalker Frauenabteilung, ist überwältig von dieser Resonanz: " Wir hätten sogar noch problemlos vier oder fünf weitere Testungen machen können ", erzählt er: " Die Resonanz war riesig und wir hatten nicht nur Talente aus NRW, sondern über die Landesgrenzen hinaus. " Sogar aus den Niederlanden kam eine Spielerin angereist.

Und das obwohl Schalke klar kommuniziert hat, dass die Frauenmannschaft in der Kreisliga starten wird. Ganz unten also. " Bei einigen Spielerinnen müssen wir beratend zur Seite stehen ", sagt Marco Fladrich: " Die überlegen teilweise wirklich, ob sie ihren Wohn- oder Studienort wechseln, um das Schalke-Trikot tragen zu dürfen. Da haben wir eine Verantwortung, den Mädchen klarzumachen, dass wir hier über Hobby- und Breitensport sprechen. "

Frauenabteilung soll kein Marketing-Gag sein

Schalke, ein Verein mit Strahlkraft eben. Trotz der negativen Schlagzeilen, die der Klub aus dem Revier in den vergangen Monaten immer wieder produziert hat. Dass die Gründung der Frauenabteilung nicht mehr als ein Marketing-Gag sei, verneint Vereinsfunktionär Bodo Menze vehement: " Das ist nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern war ein langfristiger Gedanke, hinter dem auch ein gereiftes Konzept steht ", stellt er klar.

Menze kam die Idee am Rande der Frauen-Weltmeisterschaft 2019. Der 67-Jährige gilt als Vater der "Knappenschmiede", der Nachwuchsabteilung bei den Männern, die in Deutschland als vielleicht beste des Landes gilt und Talente wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Julian Draxler hervorbrachte. Was Schalke mit seiner neuen Abteilung bewirken soll, schwebt Menze ganz genau vor: " Wir wollten Talente finden, fördern, ausbilden und dabei mit allen Vereinen in der Region zusammenarbeiten, die Mädchen- und Frauenfußball anbieten. Da sehen wir uns nicht als Konkurrent, sondern als Partner. "

Bundesliga-Fußball ist vorerst nicht das Ziel

Schalkes Plan: Den Nachwuchsfußball in der Region insgesamt stärken. " Es ist dringend notwendig, dass wir den Nachwuchsfußball vor unserer Haustür mit unserer Strahlkraft und unserem Know-How nach vorne bringen ", führt Marco Fladrich aus. Schalke denkt dabei an alle Talente, Mädchen wie Jungen. Ob der Verein langfristig auch einmal mit den Frauen in der Bundesliga landen möchte, lässt der sportliche Leiter Fladrich offen, fügt aber an: " Erstmal ist das kein Thema für uns. Ich kann nicht in die Kristallkugel schauen, wie es in einigen Jahren aussieht. Vorerst konzentrieren wir uns aber auf den Amateursport. "