Der DFB wolle 50 Jahre nach der Aufhebung des Frauenfußballverbots in diesem Jahr "Flagge und Haltung zeigen" - und schaut sich dafür eine Idee aus England ab: Ein eigenes Wochenende während einer Länderspielpause im zweiten Halbjahr 2020, an dem Fußballfans aufgefordert werden, ein Frauen- oder Mädchenspiel zu besuchen. "Geklaut ist manchmal besser als selbst entwickelt" , sagt Ullrich.

England gibt die Richtung vor - auch bei den Zuschauerzahlen

England scheint mit dem Rückenwind der Frauen-EM 2021 und der Unterstützung der FA inzwischen in vielen Bereichen weiter. Die Womens Super League (WSL), in der die großen Klubs aus der Premier League fast geschlossen den Frauenfußball für sich entdeckt haben, weisen aktuell fünf Vereine (Tottenham Hotspur, FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City und West Ham United) einen Zuschauerschnitt von 5000 und mehr auf. Einzelne Highlight-Spiele mit fünfstelligen Kulissen in den Männer-Stadien haben immens geholfen.

In Frankreich setzen die Topklubs Olympique Lyon und Paris Saint-Germain die Maßstäbe. Die vom FC Bayern im Sommer 2019 nach Paris gewechselte Nationalspielerin Sara Däbritz erklärt: "Die Ultras der Männer sind regelmäßig bei unseren Spielen dabei und machen richtig Stimmung. Zuletzt gegen Marseille haben wir vor 3500 Zuschauern gespielt, und die Stimmung über 90 Minuten war großartig."

Appelle an gesellschaftliche Aufgaben

In Deutschland ist der Doublegewinner VfL Wolfsburg mit durchschnittlich 1945 Besuchern der Zuschauerkrösus. Die Bestmarke bilden die 3245 Besucher beim Spitzenspiel Wolfsburg gegen FC Bayern, gefolgt von den 2550 Augenzeugen beim Saisoneröffnungsspiel zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam. Der Rekordmeister 1. FFC Frankfurt schlüpft kommenden Sommer unter das Dach von Eintracht Frankfurt, um wieder konkurrenzfähig zu werden. "Wir setzen auf eine Win-win-Situation. Auf hohem Niveau ist man nur zusammen mit einem Männer-Lizenzverein konkurrenzfähig" , sagt FFC-Manager Siegfried Dietrich.

"Die großen Adressen des europäischen Fußballs werden weiblicher - sie erfüllen dadurch ihre gesellschaftlichen Aufgaben und generieren Mehrwerte für die Vermarktung" , glaubt der 62-Jährige. Aber: Nicht mal beim FC Bayern (Zuschauerschnitt 659) gelingt bisher dieser Doppelpass überzeugend. Auch Vereine wie Bayer Leverkusen (386) oder der 1. FC Köln (640) halten ihre Anstrengungen im weiblichen Segment auf einem überschaubaren Niveau.

Ausschuss: Frauen-Bundesligen spielt wichtige Rolle

Um neue Aktivierungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, ist der DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen auf dem jüngsten Bundestag ins Leben gerufen worden. Für das Projekt "Zukunft weiblich" sind Ideen sind gesammelt, Arbeitsfelder abgeklopft. "Hauptthemen sind für die Frauen-Bundesliga die Zuschauergewinnung, die Medienarbeit vor und nach den Spieltagen, der Ausbau der TV-Präsenz, die Verbesserung der Strukturen in den Vereinen, die Entwicklung von Gesichtern und Identifikationsfiguren sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Liga und Nationalmannschaft" , erklärt Dietrich gegenüber der Sportschau. Ab der Saison 2021/22 sind beispielsweise hauptamtliche Pressesprecher für die Vereine Pflicht, auch eine Rasenheizung soll bald vorgeschrieben werden.

Fortschritte macht die Frauen-Bundesliga bei den TV-Reichweiten, wo in dieser Saison durch feste Programmplätze neue Rekorde erreicht werden. Nach 13 Spieltagen sind bereits 64 Millionen Fernsehzuschauer notiert, kumuliert könnten es am Saisonende erstmal mehr als 100 Millionen sein. "Da helfen uns die regelmäßigen Ausschnitte in der ARD-Sportschau immens", erklärt Ullrich. Elf Mal hat die ARD-Sportschau von ausgewählten Begegnungen berichtet. Der Spartensender Eurosport überträgt zudem das Freitagsspiel. Doch zur breiten Verankerung in der Bevölkerung ist es noch ein weiter Weg. Der Namenssponsor Flyeralarm hat ein eigenes Magazin ("Elfen") herausgebracht, um nicht nur die Frauen-Bundesliga, sondern auch Themen um den Frauenfußball bekannter zu machen.

Unerschütterlicher Optimist

Dietrich gibt sich als unerschütterlicher Optimist aus und will eine Aufbruchsstimmung erkennen: "Der Frauenfußball 2020.0 ist auf dem Weg in neues Zeitalter. Die neuen Strukturen und Gremien im DFB - an der Spitze Präsident Fritz Keller - unterstützen die Entwicklung im Frauenfußball auf hohem Niveau." Einig sind sich die Funktionäre, dass die Männer-Lizenzvereine nicht gezwungen werden können, in den Frauen- und Mädchenfußball zu investieren. Verbandschef Keller sagt aber sehr wohl mit einem fordernden Unterton: "Ich erwarte von jedem Bundesligisten, dass er mit gutem Beispiel vorangeht und auch in den Frauenfußball investiert." Aber reicht der Appell an die gesellschaftliche Verantwortung wirklich aus?

Skepsis bei Dortmund und Schalke

Marken wie Borussia Dortmund oder der FC Schalke 04 sind immer noch skeptisch. In Dortmund hing kürzlich ein Spruchband auf der Südtribüne: "Fußball ist für alle da - Frauenteam jetzt" . Präsident Reinhard Rauball verwies bei der Mitgliederversammlung aber darauf, dass ja schon die BVB-Handballerinnen in der Bundesliga spielen und dass ein Profiteam unter dem Dach des eingetragenen Vereins nicht denkbar sei.

Kellermann hielte ein Engagement für lohnenswert, wie der 51-Jährige im Interview mit dem Fachmagazin "Kicker" betonte: "Mit dem richtigen Marketingkonzept wäre das auch meiner Sicht ein Selbstläufer. Das Ruhrgebiet ist ja bekanntlich positiv fußballverrückt. Aber der Frauenfußball muss in der DNA eines Klubs verankert sein, wie zum Beispiel bei Manchester City, dem FC Chelsea oder Arsenal. Sonst ergibt es keinen Sinn."

Stand: 14.02.2020, 08:18