Auf dem Weg zur Führungsspielerin

Mit 23 hat Däbritz schon 51 Länderspiele absolviert, sie wurde 2013 Europameisterin in Schweden und gehörte bei der WM-Endrunde 2015 in Kanada genauso zum Stammpersonal wie bei der EM zwei Jahre später in den Niederlanden. Die Rolle als Führungsspielerin reize sie, sagt Däbritz, aktuell aber sehe sie sich in einer Mannschaft mit routinierten Spielerinnen wie Lena Goeßling, Dzsenifer Marozsán oder Alexandra Popp noch nicht zwangsläufig in dieser Position: "Ich bin ja trotzdem noch eine sehr junge Spielerin, die auch immer noch sehr viel lernen kann. Ich denke, so eine Führungsrolle ist eine Rolle, in die man im Laufe der Zeit hineinwachsen muss. Das ist ein Prozess, das ist man nicht von heute auf morgen."

Den Blick nach vorne gerichtet

Steffi Jones würde diese Entwicklung sicher begrüßen. Unter der Ex-Bundestrainer spielte Däbritz schon eine wichtige Rolle, Jones' Entlassung Mitte März konnte aber auch sie nicht verhindern. Die sei eine Entscheidung des Verbandes gewesen, sagt Däbritz, an der die deutschen Nationalspielerinnen natürlich nicht schuldlos gewesen seien. "Es war leider so, dass wir auch beim SheBelieves Cup keine guten Leistungen gezeigt haben. Wir haben uns sportlich nicht so präsentiert, wie wir es können oder sollten."

Trotzdem, sagt Däbritz, müsse man jetzt die Vergangenheit ruhen lassen und den Blick nach vorne richten. Schließlich warte mit der WM-Endrunde 2019 in Frankreich bereits das nächste große Ziel auf die DFB-Frauen. Die Frage, wer die Nationalmannschaft dann betreuen würde, scheint Däbritz derzeit gar nicht so sehr zu interessieren. "Um ehrlich zu sein, machen wir uns darüber noch keine Gedanken."

Es stünden jetzt erst einmal zwei extrem wichtige Spiele an, sagt Däbritz, in denen man sich deutlich besser präsentieren müsse als zuletzt. Nur dann könne man das große Ziel erreichen und bei der Endrunde im nächsten Sommer dabei sein. " Dafür investieren wir jetzt unsere volle Energie."

Stand: 06.04.2018, 14:04