Drei-Nationen-Turnier

DFB-Frauen verlieren gegen die Niederlande

Die Siegesserie der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft ist gerissen. Nach zwölf Erfolgen in Serie musste sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am in Venlo gegen Europameister Niederlande mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.