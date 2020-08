Der eine oder andere Vertreter aus dem deutschen Frauenfußball hatte sich schon gewundert, als die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Ausrichter für die entscheidenden K.o.-Spiele der Women’s Champions League bestimmte. Mitte Juni fiel die Wahl auf die nordspanischen Städte San Sebastian und Bilbao, wo doch Spanien bei Ausbruch der Corona-Krise noch zu den am meisten betroffenen Ländern zählte.

Weil Wien als ursprünglich vorgesehener Endspielort sich mit den neuen Vorgaben für ein "Final-8"-Format überfordert fühlte, hegten die UEFA-Funktionäre damals die Hoffnung, im Baskenland würde sich schon eine virenfreie Sonderzone einrichten lassen.

Eingedenk der wieder angestiegenen Infektionszahlen reisen die Teilnehmer nun aber doch mit Bauchgrimmen an. Zwei deutsche Vertreter sind dabei: Am Wochenende bestreiten zuerst der VfL Wolfsburg gegen Glasgow City (Freitag 18 Uhr) sein Viertelfinale in San Sebastian, dann folgt der FC Bayern gegen Olympique Lyon (Samstag 20 Uhr) in Bilbao.

Atlético Madrid hatte fünf positive Corona-Fälle

Auch Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim VfL Wolfsburg, stellt sich die Frage, wie sich ein Fußballturnier in Spanien mit der offiziellen Reisewarnung verträgt? "Natürlich verfolgen wir die Entwicklung genau, aber wir werden von der UEFA zu dieser Thematik bestens abgeholt und gehen davon aus, dass das Turnier wie geplant durchgeführt werden kann" , sagt Kellermann gegenüber der Sportschau.

Nach seinem Dafürhalten gibt "es fast keinen sichereren Ort" als solch eine Veranstaltung, bei der sämtlich beteiligte Personen getestet und die Kontakte zur Außenwelt nicht nur streng kontrolliert, sondern auch weitgehend minimiert werden. Doch allein beim Viertelfinalisten Atletico Madrid wurden in der Vorbereitung fünf positive Corona-Fälle bekannt.

Der Deutsche Meister bleibt für das Turnier in San Sebastian

Die "Wölfinnen" sind nicht wie ursprünglich geplant erst am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch angereist, damit noch vor Ort ein weiterer Corona-Test durchgeführt werden kann. Kellermann erklärt: "Wir sind wie von der UEFA vorgegeben mit einem eigenen Charter geflogen, benutzen zwei zur Verfügung gestellte Busse, bewohnen im Hotel eine eigene Etage und kommen nicht mit anderen Hotelgästen in Kontakt. Auch auf dem Trainingsplatz sind wir isoliert."

Günstig wirkt der Spielplan, denn bis zum Finale würde der deutsche Meister und Pokalsieger ausschließlich im Estadio Anoeta von Real Sociedad San Sebastian antreten.

Wolfsburg will nicht ohne Pokal zurückkommen

Dass der Doublesieger aus der Autostadt sich zu den Königinnen von Europa krönen möchte, steht für Kellermann fest: "Wir wollen mit dem Champions-League-Pokal nach Hause kommen" , sagt der ehemalige Zweitliga-Torwart und langjährige Erfolgstrainer der VfL-Frauen selbstbewusst, der das Team um Kapitänin Alexandra Popp schließlich sensationell 2013 und 2014 auf den Thron führte.