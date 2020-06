Video: 3. Liga - Carl Zeiss Jena spielt in anderem Bundesland

Mittagsmagazin. . 02:02 Min. . Das Erste. Von Alexander Küpper.

Carl Zeiss Jena darf aktuell noch nicht im eigenen Stadion spielen. In einer 3. Liga, in der das Aufstiegsrennen spannend wie lange nicht ist, muss das Tabellenschlusslicht deshalb lange Reisen in Kauf nehmen. | video