Frauen-Bundesliga - Zwiespältige Gefühle bei der Fortsetzung

Im Männerfußball sei dies kein Problem, erklärte die frühere deutsche Junioren-Nationalspielerin, bei den Frauen seien die Verhältnisse aber ganz andere. "Ich habe das Gefühl, dass die Gesundheit hinten angestellt wird." Insgesamt glaube sie nicht, dass "es das Richtige ist, weiterzuspielen" . Aus Sicht der 25-Jährigen gehe es nur darum, dass "Sponsoren jetzt nicht abspringen" .

Die Zuschauereinnahmen machen in der Regel nur zehn Prozent der Etats aus. Reine Frauenfußballvereine wie Turbine Potsdam oder der 1. FFC Frankfurt, der im Sommer unter das Dach von Eintracht Frankfurt schlüpft, bestreiten das Gros ihres Budgets von rund 1,5 Millionen Euro über lokale Partner und Sponsoren. Nach Informationen der Sportschau ist Sharon Beck mit ihrer Meinung nicht alleine, nur viele trauen sich nicht, sich kritisch zu äußern. Viele Spielerinnen leben in WGs. Sie glauben, dass die Hygieneregeln über mehrere Wochen für sie nur sehr schwer umsetzbar sind.

USV Jena steckt im Zwiespalt

Lerch hat derlei Bedenken wahrgenommen. In einer Video-Pressekonferenz erläuterte er am Mittwoch auf Nachfrage: "Es geht nicht jeder Mannschaft so gut wie uns. In dem Konzept sind aber alle Risiken abgewogen worden. Wenn es nicht zu vertreten wäre, wären wir nicht so weit gekommen. Das Konzept ist von hinten bis vorne gut überlegt. Die Mehrheit freut sich auf den Wiederbeginn." Was gewiss für den Tabellenführer aus dem östlichen Niedersachsen gilt, muss jedoch nicht für den Tabellenletzten aus Thüringen gelten.

Torsten Rödiger, Vorsitzender beim FF USV Jena, macht aus seinem Zwiespalt gar keinen Hehl. "Wir sind hin- und hergerissen." Mannschaftstraining kann erst ab 5. Juni stattfinden, vorher ist nur Training in Kleingruppen ohne Körperkontakt möglich. Die Stadt verweigert eine Spielgenehmigung für das Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena, deshalb geht Rödiger davon aus, nur Auswärtsspiele zu bestreiten. Für die Partie am 7. Juni gegen den SC Freiburg wurde Jena bereits das Heimrecht entzogen - das Spiel geht jetzt im Schwarzwald über die Bühne. Danach stehen bis zum 28. Juni lauter Englische Wochen an, weil das Schlusslicht auch noch ein Nachholspiel hat.

Das Quarantäne-Trainingslager soll in der Sportschule Grünberg in Hessen durchgeführt werden. "Nicht alle Spielerinnen werden mitreisen können. Einige arbeiten im Kindergarten oder Krankenhaus. Sie sind ständig der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt", sagt Rödiger. Weiteres Problem: Eine Spielerin wie die Tschechin Jitka Chlastáková weilt in ihrer Heimat, wird vorerst nicht nach Deutschland kommen.

Die Kosten fressen den Zuschuss auf

Mehrere Spielerinnen haben in den sozialen Medien daher den DFB -Plan scharf kritisiert, machen auf den engen Zeitplan, die einhergehende Verletzungsgefahr und ihre persönliche Situation aufmerksam. Rödiger war über die Kampagne informiert - und hat sie bewusst erlaubt. Aus Sicht des USV -Vorstands stehen Nutzen und Aufwand nicht im richtigen Verhältnis zueinander: "Wir haben jetzt erhöhte Hotel- und Fahrtkosten. Allein das Trainingslager kostet uns 30.000 bis 40.000 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ob von dem Geld vom DFB noch etwas übrig bleibt. Vielleicht wäre es für den Frauenfußball besser gewesen, damit die nächste Saison zu bestreiten."

Gleichwohl hat Jena auch für die Saisonfortsetzung gestimmt, allerdings unter Vorbehalt, wie Rödiger erläutert, "vielleicht hätten wir uns auch besser enthalten." Seine Furcht: "Nach ein, zwei Spieltagen haben wir mehrere Corona-Fälle - und dann war alles umsonst." Der FF USV Jena hat nur zwei Punkte, arbeitet mit einem schmalen Budget von 700.000 Euro. Nächste Saison kommt es zur Fusion mit dem Traditionsverein Carl Zeiss Jena. Doch ob sich damit die düsteren Perspektiven bessern? Auch der Männer-Drittligist ist vom Abstieg bedroht.

Wie schwierig es ist, die Anforderungen für die Frauen-Bundesliga unter einen Hut zu bringen, zeigt auch ein Fall bei der TSG Hoffenheim: Trainer Jürgen Ehrmann wird am Samstag beim Spitzenspiel in München fehlen. Der Coach ist Lehrer an einer Berufsschule in Karlsruhe und reiste nicht mit ins Quarantäne-Trainingslager. "Aus diesem Job kann ich nicht einfach eine Woche raus. Die Schüler stehen vor ihren Abschlussprüfungen, die Personaldecke an unserer Schule ist aufgrund der jetzigen Situation sowieso schon sehr dünn" , sagte Ehrmann auf der Vereinshomepage. Seit mehr als zehn Jahren verpasst er erstmals ein Spiel seiner Frauen. Und dann gleich das erste in der Corona-Krise.

Stand: 28.05.2020, 09:00