Frauen-Bundesliga: Sticheleien zwischen Bayern und Wolfsburg

Meisterschaftskampf mit zwei Vereinen

Der ehemalige Zweitligatorwart will die in Essen, Freiburg, Potsdam, Frankfurt oder Hoffenheim geleistete Arbeit gar nicht abwerten, "aber die Qualität der Kader in Wolfsburg oder München hebt sich doch schon deutlich vom Rest der Liga ab" . Nur das Duo Infernale ist auch im internationalen Vergleich konkurrenzfähig. Sportlich und wirtschaftlich.

Torjägerin der Güteklasse: Pernille Harder vom VfL Wolfsburg

Zumal die Champions-League-Teilnehmer regelmäßig auch die deutschen Nationalspielerinnen locken: Svenja Huth, die Vizekapitänin bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, lange in Frankfurt, danach in Potsdam am Ball, hat sich jetzt auch dem VfL Wolfsburg angeschlossen. Dort sollen sich künftig nach amerikanischem Vorbild drei Spielerinnen (Almuth Schult, Alexandra Popp und Pernille Harder) das Kapitänsamt teilen. Die Regenbogenbinde von Vorgängerin Nilla Fischer wechselt also.

Kellermann stichelt gegen Bayern

Neuerungen gibt es auch beim Vizemeister: Giulia Gwinn, beste Nachwuchsspielerin der ansonsten eher unerfreulich verlaufenden WM in Frankreich, zog es vom SC Freiburg zum FC Bayern, Linda Dallmann kam von der SGS Essen und schließlich kehrte auch Carolin Simon (Olympique Lyon) wieder in die Bundesliga zurück.

"Ich finde, dass sich die Bayern seit Jahren kleiner machen als sie sind", sagte Kellermann im Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. "Jedes Jahr Nationalspielerinnen zu verpflichten und dann immer zu sagen: Wolfsburg steht über uns - das hätte ich als Verantwortlicher nicht zugelassen und das passt auch nicht zur grundsätzlichen Philosophie des FC Bayern." Er sei sich sicher: "Eine zu defensive Haltung macht sich irgendwann auch in den Köpfen bemerkbar. Mit dem neuen Trainer ändert sich das wahrscheinlich."

Vierjahresplan in München

Tatsächlich hat sich der aus Freiburg geholte Jens Scheuer ziemlich klar positioniert: "Unser Ziel als FC Bayern muss es sein, auf Sicht wieder ganz vorne zu stehen und den VfL Wolfsburg abzulösen." Bayerns Managerin Karin Danner sagte: "Seit drei Jahren verändert sich die Frauenfußball-Landschaft sehr stark, in Deutschland ist die Zeit ein bisschen dahingeplätschert und so wie es bisher läuft, werden wir in den nächsten Jahren nicht weiterkommen. Deswegen haben wir als Verein einen Vierjahresplan erarbeitet, um für die Herausforderungen der kommenden Jahre gerüstet zu sein."

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist inzwischen über die Entwicklung bei den Frauen bestens informiert und offenbar auch bereit, in größerem Stile als bisher zu investieren. Denn wie erklärte Danner noch: "In Europa geht die Post ab und sie wird noch weiter abgehen. Entweder wir sind dabei - oder wir fallen hinten runter."

ARD-Sportschau zeigt Ausschnitte

Am Ende könnte nicht nur die Wachablösung des VfL Wolfsburg, sondern auch der Gewinn der Women’s Champions League stehen. Dass die Bayern-Frauen im Frühjahr ziemlich überflüssig im Halbfinale gegen den FC Barcelona (0:1, 0:1) gescheitert sind, wurmte die Spielerinnen immens. Aber noch mehr ärgerte Führungskräfte wie Melanie Leupolz, dass es der Verein nicht wagte, damals eine größere Bühne als das nur 2500 Zuschauer fassende Stadion auf dem Bayern-Campus zu bespielen. Solch stiefmütterliche Behandlung soll der Vergangenheit angehören.

Ob die Bayern-Frauen bereits in diesem Jahr in titeltauglicher Verfassung sind, darüber könnte das Auftaktspiel beim Pokalfinalisten SC Freiburg (Samstag, 13 Uhr) Aufschluss geben. Die ARD-Sportschau zeigt am selben Tag Ausschnitte (ab 18 Uhr). Der Titelverteidiger Wolfsburg wiederum tritt am Tag darauf gegen den SC Sand (Sonntag 14 Uhr) an. Deren Trainer Sascha Glass hat sich übrigens in der Meisterschaftsfrage als einziger neben den Betroffenen Stephan Lerch (Wolfsburg) und Scheuer nicht festlegen wollen. Vielleicht hat er einen Plan ausgeheckt, dem Topfavoriten gleich ein Bein zu stellen.

Stand: 16.08.2019, 13:04