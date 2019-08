Frauen sollen raus aus der Senke

Gewöhnlich reicht die kleine Vereinsgaststätte im Stadion am Brentanobad im Frankfurter Stadtteil Rödelheim völlig aus, um die wichtigen Gäste bei Heimspielen des 1. FFC Frankfurt in der Frauen-Bundesliga zu verköstigen und zu unterhalten. Die ehemaligen Bundestrainerinnen Silvia Neid und Steffi Jones gingen hier schon ein und aus, DFB-Präsidenten wie Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach oder Reinhard Grindel genossen gerne die Vorzüge des liebevoll zubereiteten Buffets.

Nun würde die Wartezeit wohl mehr als eine Halbzeitpause dauern, wenn nicht für die vielen geladenen Gäste extra ein VIP-Zelt errichtet würde. Mit dem Klassiker des deutschen Frauenfußballs zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam (Freitag 18.30 Uhr) wird die 30. Saison eröffnet. Seit Gründung der Frauen-Bundesliga war nur der Rekordmeister aus der Mainmetropole dabei und bekommt deshalb bei der Eröffnung sogar den Vorzug vor dem Doublegewinner VfL Wolfsburg.

FFC-Manager Dietrich wird neuen Ausschuss führen

Die Ansetzung des Duells der Altmeister kann jedoch auch als Verbeugung vor dem langgedienten Manager Siegfried Dietrich gewertet werden, der demnächst ganz offiziell in den Rang des mächtigsten Strippenziehers im deutschen Frauenfußball erhoben wird. Die Vereine haben den 62-Jährigen vorgeschlagen, das Amt als Vorsitzenden des neuen Ausschusses Frauen-Bundesligen anzuvertrauen, wenn dieser beim kommenden DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt eingeführt wird.

"Der Frauenfußball geht national sowie international in ein neues Zeitalter und die Frauen-Bundesliga will sich in der Spitze, aber auch in der Breite mit neuer Strahlkraft und Wettbewerbsfähigkeit positionieren" , sagt Dietrich. Der PR-Profi, der früher Eiskunstlaufgalas von Katharina Witt promotete, weiß, dass es mächtig viel zu tun gibt, wo der internationale Bedeutungsverlust durch das Viertelfinalaus der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich manifestiert ist. "So wie es vor sich hingeplätschert ist, war es nicht der massive Weg nach vorne" , sagte der FFC-Macher am Montag auf der Eröffnungspressekonferenz in der DFB-Zentrale: "Wir wollen aus der Senke herauskommen - was die Nationalmannschaften und die Bundesliga angeht. Wir brauchen Gesichter und Persönlichkeiten."

ARD-Sportschau zeigt Ausschnitte am Samstag

Für die zuständige DFB-Direktorin Heike Ullrich geht es darum, "die Wahrnehmung zu erhöhen." Viele, viele Jahre sei es nur um sportliche Entwicklungsschritte gegangen, nun wird das Publikumsinteresse zum Gradmesser. Insofern begrüßt Ullrich, dass die ARD-Sportschau am kommenden Samstag (17.08.2019) eine Zusammenfassung der Partie SC Freiburg gegen FC Bayern ins Programm nimmt. Geplant ist, dass Frauenfußball zu einem regelmäßigen Bestandteil der Sportschau am Samstag wird. Mit dem DFB wird gerade noch final darüber verhandelt, wie oft von ausgewählten Spitzenspielen in Zukunft Ausschnitte gezeigt werden, teilt Sportschau-Chef Steffen Simon mit. Dann wäre die beliebte Sendung keine Männerdomäne mehr.

Protagonisten der Frauen-Bundesliga: Siegfried Dietrich, Manager des 1. FFC Frankfurt, Heike Ullrich, DFB-Direktorin, Almuth Schult, Torhüterin des VfL Wolfsburg, Markus Högner, Trainer der SGS Essen und Birgit Bauer, Managerin des SC Freiburg

Das Duell des Pokalfinalisten Freiburg gegen den Vizemeister Bayern am ersten Spieltag der Frauen-Bundesliga (Samstag 13 Uhr) hat deshalb besonderen Reiz, weil regelmäßig die besten Spielerinnen nach München gegangen sind. In diesem Sommer wechselte mit Giulia Gwinn die beste WM-Nachwuchsspielerin nach München, mit ihr zog es auch Trainer Jens Scheuer aus dem Breisgau zu den Bayern-Frauen, die Freiburgs Managerin Birgit Bauer süffisant als "meine Lieblingsmannschaft " bezeichnet.

Aderlass beim FC Bayern

Im Gegenzug hatte der Halbfinalist der Women's Champions League auch einen erheblichen Aderlass zu verkraften. Neben der zur Paris St. Germain wechselnden deutschen Nationalspielerin Sara Däbritz zog es mit Leonie Maier, Manuela Zinsberger und Jill Roord ein namhaftes Triumvirat zu den Arsenal Ladies.

Die Women's Super League (WSL) will sich mit aller Macht als stärkste Liga der Welt positionieren, der Verband FA steht auch wegen der Ausrichtung der Frauen-WM 2021 voll hinter dem Projekt und die Investmentbank Barclays, die früher die Premier League unterstützte, spendiert mal eben zehn Millionen Pfund (11,6 Millionen Euro) für die nächsten drei Jahre.

Dietrich: "Stärkste Liga Europas"