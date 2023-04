Frauenfußball Auch USA und Mexiko wollen Frauen-WM 2027 Stand: 20.04.2023 12:58 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund bekommt bei seiner gemeinsamen Bewerbung mit Belgien und den Niederlanden für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 immer mehr hochkarätige Konkurrenten. Die USA und Mexiko wollen das Turnier zusammen ausrichten, wie deren Verbände bekannt gaben.

Zuvor hatten bereits Brasilien und Südafrika ihr Interesse bekundet. Angemeldet werden muss dieses beim Weltverband FIFA bis zu diesem Freitag, die Frist für die offizielle Bestätigung läuft bis zum 19. Mai.

"Harter und umfassender Bewerbungsprozess"

Der WM-Gastgeber soll am 17. Mai 2024 vom FIFA-Kongress ernannt werden. Deutschland richtete bereits die Frauen-WM 2011 aus. Im kommenden Jahr ist der DFB Gastgeber für die Männer-EM. In den USA, Mexiko und Kanada findet 2026 schon die nächste Männer-WM statt. Ein Frauen-Turnier, das nur ein Jahr nach der Männer-WM in teilweise in gleichen Stadien stattfinden könnte, wäre ein Novum in der FIFA-Geschichte. Und irgendwie schwer vorstellbar.

Bei der UEFA wird vermieden, dass in kurzer Abfolge dasselbe Land zum Zuge kommt. Zuletzt hatte Frankreich versucht, die EM 2025 auszurichten. Weil aber sowohl die Frauen-WM 2019 als auch die Männer-EM 2016 hier stattgefunden hatte, war die Bewerbung chancenlos. Die Schweiz bekam kürzlich den Zuschlag.

Termin der WM 2023 ist umstritten

Die FIFA schreibt vom "härtesten und umfassendsten Bewerbungsprozess" bei Frauen-Weltmeisterschaften in der Geschichte des Weltverbandes. Das diesjährige WM-Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt - die späte Terminierung mehr als sieben Wochen nach dem Champions-League-Finale in Eindhoven (03.06.2023) hatte zuletzt Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg massiv kritisiert.

Die FIFA will laut Präsident Gianni Infantino die Auflage 2027 nutzen, um die gleiche Bezahlung wie bei Männer-Endrunden durchzusetzen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das erreichen können" , sagte Infantino auf dem FIFA-Kongress in Kigali. Gleichzeitig versprach er, bereits bei der WM in Australien und Neuseeland rund 150 Millionen Euro an Prämien auszuschütten. Zum Vergleich: Für die Männer-WM in Katar waren es 440 Millionen Euro.

Die FIFA wittert Geschäfte mit der Frauen-WM

Der gewiefte Strippenzieher aus der Schweiz hat die Förderung des Frauenfußballs zu einem der wichtigsten Projekte ernannt, die FIFA wittert in dem Segment auch wirtschaftlich großes Wachstum. Daher will die Vergabe für 2027 gut überlegt sein. Südafrika und Brasilien als Ausrichter hätten einen gewissen Charme, weil bislang weder in Afrika noch in Südamerika je eine Frauen-WM stattgefunden hat - beide Länder könnten zudem auf die Stadioninfrastruktur einer Männer-WM aus 2010 bzw. 2014 zurückgreifen. Nachteilig wäre, dass der Frauenfußball in beiden Ländern noch nicht umfassend akzeptiert ist - unsicher, ob sich die Stadien wirklich füllen ließen.

Das wäre in Europa sicher anders, wie die EM in England gezeigt hat. Der DFB hatte gemeinsam mit dem Königlichen Niederländischen Fußball-Bund (KNVB) und dem Königlichen Belgischen Fußball-Verband (RBFA) seine Kandidatur für die WM 2027 als Erstes eingereicht - und sich schon häufiger darüber gewundert, dass der Bewerbungsprozess sich immer wieder verzögert hatte.

Die vier deutschen Spielorte stehen schon fest

Die gemeinsame Bewerbung wird bereits seit 2020 vorbereitet, der Slogan soll "BNG" für "Breaking new ground" (neue Wege gehen) lauten. Die drei Buchstaben stehen auch für die englischen Namen der Nationen "Belgium", "Netherlands" und "Germany".

Der DFB hat sich bereits auf die möglichen Spielstädte Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln festgelegt. " Wir werden dafür werben, auch außerhalb Europas. Wir sind sehr entschlossen, das Thema gut anzugehen - international und weltweit" , hatte Verbandspräsident Bernd Neuendorf angekündigt. Abzuwarten bleibt, wie das angespannte Verhältnis des DFB zur FIFA auswirkt. Insider halten es für denkbar, dass Infantino eine Vergabe abseits von Europa bevorzugt.