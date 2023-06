interview Bundestrainerin über WM-Vorbereitung Voss-Tecklenburg - "Die Spielerinnen müssen jetzt Leistung bringen" Stand: 23.06.2023 19:31 Uhr

Vor dem Länderspiel gegen Vietnam spricht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Interview über die Stimmung bei den deutschen Fußball-Frauen, den Stand der Vorbereitung auf die WM und den kommenden Gegner.

Martina Voss-Tecklenburg, die ersten Tage der WM-Vorbereitung in Herzogenaurach sind schon rum. Wie ist Ihr erstes Fazit?

Martina Voss-Tecklenburg: Ja, sehr positiv. Wir haben uns eh alle gefreut, dass es jetzt endlich losgeht mit der Vorbereitung. Wir sind ein Stück weit nach Hause gekommen. Die Vorbereitung hier hat uns ja auch vor der letzten EM sehr gut getan, das wollen wir jetzt wieder mitnehmen. Wir kennen die Gegebenheiten schon, das ist alles sehr schnell eingespielt gewesen.

Auch die Stimmung bei den Spielerinnen war sehr, sehr gut. Klar, die haben jetzt alle irgendetwas erlebt, Urlaub und so. Sie haben sich gegenseitig ein Update gegeben, was sie denn alles so gemacht haben. Von daher, sehr lebendig und auch auf dem Platz sehr lebendig. Das war schön, dass wie gleich probiert haben, laut zu sein, aktiv zu sein – und damit war ich bisher mit den wenigen Trainingssequenzen, die wir bisher hatten, auch sehr zufrieden.

Das hört sich so an, als ob die ersten Tage erstmal ein Austausch waren auf und neben dem Platz, statt die 800 Meter in einer bestimmten Zeit rennen zu müssen.

Martina Voss-Tecklenburg: Ja, die gibt es ja eh nicht mehr, die 800 Meter in einer bestimmten Zeit. Wir haben viel mit kleinen Spielformen gearbeitet, wo es aber auch um Kommunikation geht. Es ist schön, wenn die Mädels auch außerhalb des Platzes Spaß haben und wir das Gefühl haben, die freuen sich aufeinander. Das ist ein Team, das jetzt wieder sehr schnell zusammenwachsen wird. Deshalb ist es für uns immer schön in der Beobachterrolle. Es war schon eine richtig gute Stimmung.

Jetzt wartet mit Vietnam ein WM-Teilnehmer. Zum ersten Mal hat sich die Mannschaft qualifiziert. Sie spielen bei der WM mit Südkorea auch gegen ein Team aus Asien. Was erwarten Sie sich vom Spiel in Offenbach?

Martina Voss-Tecklenburg: Das ist ein Gegner, der sehr diszipliniert hier antreten wird. Sie sind jetzt schon ein bisschen länger in Europa und haben sich schon akklimatisiert, haben drei Spiele gemacht. Sie werden erstmal versuchen, uns defensiv zu fordern, Sie sind sehr kompakt, arbeiten in der Regel aus einer Dreier- oder Fünferkette, agieren mir vielen langen Bällen.

Ich bin auch gespannt, wie sie es dann umsetzen. Es ist physisch ein etwas kleinere Mannschaft, da wollen wir natürlich auch unsere Dynamik reinwerfen, wollen viel auf unser Spiel gucken. Aber wir wissen auch: Wir sind gerade am Anfang unseres Trainingsprozesses. Das ist jetzt ein Spiel, das wir bewusst da reinlegen, das aber noch nicht die allergrößte Aussagekraft haben wird.

Die Spielerinnen aus München sind jetzt erst angereist und werden nicht spielen. Auch andere Spielerinnen können nicht dabei sein. Was können die Zuschauer von Ihrer Mannschaft erwarten?

Martina Voss-Tecklenburg: Jede Spielerin will sich zeigen. Es geht für die Spielerinnen darum, Erfahrungen zu sammeln, das Publikum mitzunehmen und Leistung zu zeigen. Wir sind im Selektionsprozess, wir wissen, dass wir einen qualitativ hochwertigen Kader haben. Sie wissen, dass sie Leistung bringen müssen, um zur WM zu fahren. Ich erwarte Spielerinnen, die richtig Lust haben, zu zeigen, wie weit sie sind. Aber wir haben auch noch eine etwas größere Fehlertoleranz, weil wir eben noch nicht so lange im Balltraining sind und vielleicht das ein oder andere noch nicht so automatisiert ist.

Das Gespräch führte Martina Knief.