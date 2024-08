Hrubesch-Nachfolger Wück startet mit den DFB-Frauen im Oktober in Wembley Stand: 21.08.2024 13:32 Uhr

Nach dem Gewinn der Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris startet für die DFB-Frauen ein neues Kapitel. Auf Horst Hrubesch folgt Christian Wück als Bundestrainer.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück am 28. Oktober in Duisburg. Anstoß gegen Australien ist um 18.10 Uhr, das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Wücks Debüt findet bereits drei Tage zuvor statt, wenn es in Wembley wie im EM-Finale 2022 gegen Europameister England geht.

Hrubesch verabschiedet sich mit Olympia-Bronze

Der bisherige Junioren-Nationalcoach Wück tritt die Nachfolge von Horst Hrubesch an. Der 73-Jährige hatte sich mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris verabschiedet. Auf dem Weg zum Edelmetall hatten die DFB-Frauen die Australierinnen im ersten Gruppenspiel mit 3:0 bezwungen. Tickets können ab dem 3. September im DFB-Ticketportal erworben werden.