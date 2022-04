Trotz des Rückschlags haben die DFB-Frauen vor den abschließenden Partien im September in der Türkei und in Bulgarien noch drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Serbien. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt, der Zweite muss in die Playoffs.

Das Hinspiel hatte Deutschland mit 5:1 gewonnen. Auch mit Blick auf die EM-Vorbereitung ist das Ergebnis ein Rückschlag für den Rekord-Europameister.

Voss-Tecklenburg nominiert EM-Kader am 16. Mai

Das WM-Qualifikationsspiel war für einige Spielerinnen zugleich die letzte Chance, sich für die anstehende Nominierung (16. Mai) für die Europameisterschaft zu empfehlen. Gerade die vielen Ausfälle mit Corona und Verletzungen haben in den vergangenen Monaten immer neue Kandidatinnen für den 23er-Kader hervorgebracht.

Das letzte Testspiel vor der EM-Endrunde in England, mit noch unbekanntem Gegner, ist für den 24. Juni geplant. Das erste Vorbereitungs-Camp startet am 5. Juni in Frankfurt/Main.

Quelle: red/dpa/sid