DFB-Frauen voller Vorfreude nach Straßburg

Es ist eine ganz außergewöhnliche Reise, die die Frauen-Nationalmannschaft zum prestigeträchtigen Freundschaftsspiel in Straßburg gegen Frankreich (Donnerstag, 20.55 Uhr) unternimmt.

Am Vormittag besteigen die Spielerinnen im Teamquartier in Neu-Isenburg vor den Toren Frankfurts den Mannschaftsbus, mit Zwischenhalt in Karlsruhe geht’s in Elsass, nach dem Spiel wird noch im Stadion eine Mahlzeit eingenommen, ehe in der Nacht die Rückfahrt ansteht.

Anstrengend gewiss, aber in Corona-Zeiten ohne Übernachtung auch sicherer. Die französischen Behörden haben kurzfristig 5.000 Zuschauer für den Frauenfußball-Klassiker erlaubt. Ein Umstand, der die deutsche Delegation aber ausdrücklich erfreut, denn Geisterspiele gab’s auch bei den DFB-Frauen mittlerweile genug.

Tipps von der französischen Meisterin Sara Däbritz

Wie wichtig der Vergleich gegen den WM-Ausrichter von 2019 ist, zeigt die Tatsache, dass Sara Däbritz (Sehnenentzündung am Schienbein) und Marina Hegering (Oberschenkelprobleme) zwar die Ausfallliste verlängern, aber bis zum Wochenende beim Team bleiben wollen. Gerade Führungskraft Däbritz, die sich zuletzt gegen Australien (5:2) und Norwegen (3:1) in überragender Form präsentierte, will ihre Mitspielerinnen "von außen pushen".