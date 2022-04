Gwinn: "Wollen ein Zeichen setzen im Hinblick auf die EM"

Video: Dortmunds Titel 2012 war Bayerns letzter Meister-K.o.

Sportschau. . 02:13 Min. . Das Erste.

Vor zehn Jahren wurde Borussia Dortmund deutscher Meister - die Vorentscheidung fiel in einem dramatischen Spiel in Dortmund fünf Spieltage vor Schluss. Es war seither die letzte Meisterschaft, die nicht an Bayern München ging. | video