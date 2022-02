DFB-Frauen gegen Spanien - das komplette Spiel

Audio: Folge 16: Einfach Fußball bei Arminias BieleHELD Fabian Klos

Ist das usselig in Ostwestfalen! Doch auch wenn das Wetter in Bielefeld nicht ganz mitspielt, lohnt sich der Weg für Moderator Sven Pistor und ARD-Reporter Daniel Neuhaus allemal: Kapitän & Torgarant Fabian Klos empfing die beiden 2019 im vereinseigenen "Presse-Container" und plaudert u. a. über seine Karriere von der Kreisliga in den Profifußball, das Thema Bodenständigkeit & den Traum vom Aufstieg. | audio