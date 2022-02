Immerhin drückte sich die 54-Jährige nicht um die Erkenntnis, dass gegen Spanien (1:1) technische Vorteile, gegen Kanada (0:1) mentale Vorzüge und gegen England körperliche Pluspunkte beim Kontrahenten zum Vorschein kamen. Dass Deutschland in der Endabrechnung den letzten Platz belegte, beunruhigte sie aber mit Blick auf das EM-Turnier in viereinhalb Monaten mitnichten.

"Wir wissen, warum wir die Spiele nicht für uns entschieden haben. Ich wäre viel erschrockener, wenn wir meilenweit von den anderen Teams in der Gesamtleistung entfernt gewesen wären." Sie wirkte so, als habe sie sich genau solche Lektionen gewünscht und verbreitete die Überzeugung: "Wir werden dann nach England fahren und wir werden an diesen Erfahrungen gewachsen sein." In dieselbe Kerbe schlug auch ihre Kapitänin Däbritz: "Ich denke, wir werden viel daraus mitnehmen können. Ich bin mir sicher, dass wir zur EM dann bereit sind und solche Teams schlagen können."

Bei Körperlichkeit und Killerinstinkt fehlt etwas

Einfach beiseite gedrückt: Giulia Gwinn

Generelle bat die Bundestrainerin um ein bisschen Geduld: Die physische Entwicklung von jungen Talenten bräuchte eben Jahre, es würden ja zahlreiche Akteure zurückkommen, die physisch robuster sind. "Es gibt vielfältige Themen" , beteuerte Voss-Tecklenburg und hielt vor der Heimreise aus Birmingham fast schon trotzig fest: "Sorgen macht mir hier diese Tabelle nicht." Schließlich war es nur ein Testlauf. Und doch sollten die Resultate ein kleiner Weckruf sein.

Schlussendlich wackelte auch die ersatzgeschwächte Defensive unter Druck bedenklich, leistete bei den Gegentoren von Ellen White (15.), Millie Bright (84.) und Fran Kirby (90.+3) kräftig Hilfestellung. Hingegen sah der Auftritt der "Three Lionesses" in manchen Phasen schon titelreif aus. Zu Recht lobte Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman die enorme Wucht und den großen Willen: "Wir wollten gewinnen. Das war gut zu sehen."

Joti Chatzialexiou sieht auch grundsätzliche Defizite

Dem deutschen Team fehlte in allen Spielen Struktur, Ruhe und Präzision fürs Topniveau - und natürlich Personal. Nach mehr als ein Dutzend verletzungs- oder coronabedingten Absagen konnten die DFB-Frauen nur streckenweise mithalten. Einerseits stimmt es ja, dass Säulen wie Lena Oberdorf, Dzsenifer Marozsan, Svenja Huth oder Alexandra Popp in solchen Spielen unverzichtbar sind, doch mit Merle Frohms, Lina Magull, Sara Däbritz, Lea Schüller oder Klara Bühl standen eben noch genügend Stützen auf dem Rasen.

Für Voss-Tecklenburg steht fest, dass "die Breite des Kaders mich für die Zukunft hoffnungsvoll stimmt" . Das könnte in der Tat ein Pluspunkt ihrer Auswahl werden. Wie sie überhaupt ihrer jungen Generation ein großes Kompliment machte: "Sie sind offen, sie sind wissbegierig, sie sind cool. Es macht wirklich Spaß, dass wir aktuell in Deutschland richtig spannende, junge, internationale Spielerinnen haben." Und wenn sich das nicht schon diesen Sommer auszahlt, dann eben die Jahre darauf, lautete ihre Botschaft.

Sarina Wiegmann hat Deutschland auf dem Zettel

"Das Turnier zeigt uns jetzt einfach noch mal, woran wir arbeiten müssen, dass wir noch viel Potenzial haben", meinte Edeltechnikerin Magull, die mit einem unter die Latte gezirkelten Freistoß für den Höhepunkt aus deutscher Sicht gesorgt hatte (40.). Es wird nun eine spannende Phase, welche "Learnings mit der Mannschaft" demnächst noch in die Wege geleitet werden - und welche Defizite eher grundsätzlicher Natur sind, die der Sportliche Leiter Nationalmannschaften Joti Chatzialexiou, in seiner Vor-Ort-Analyse schonungslos angesprochen hatte. Auch ihm dürfte der "Appetizer auf die Euro" (O-Ton Chatzaialexiou) nicht so gemundet haben, wie sich der 46-Jährige das vorgestellt hatte. Er will mit Blick auf die EM, aber auch die WM 2023 in Australien und Neuseeland mit den DFB-Frauen "nicht nur mitspielen, sondern um Titel spielen".

Konkurrenten wie Spanien oder England wirkten jetzt beim Einladungsturnier reifer, was Ballannahme, Passspiel und Handlungsschnelligkeit bei hoher Intensität anging. Was nach der lehrreichen England-Reise aber Mut machen kann: Die von Englands Verband angeheuerte Niederländerin Wiegman, die 2017 den sensationellen EM-Coup des niederländischen Nationalteams orchestrierte, wies explizit auf die deutschen Ausfälle hin - und zählte den achtfachen Europameister selbstverständlich bei den fünf, sechs Teams auf, die diesen Sommer für den Titel infrage kämen.