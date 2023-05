Frauen-Fußball-WM Übertragung im Free-TV weiter unklar Stand: 04.05.2023 08:51 Uhr

Im Sommer findet in Australien und Neuseeland die Fußball-WM der Frauen statt. Noch ist unklar, wer das Turnier im Fernsehen übertragen wird.

Am 20. Juli beginnt in Australien und Neuseeland die Fußball-WM der Frauen. Bei dem Turnier treffen die deutschen Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Gut elf Wochen vor Anpfiff des Eröffnungsspiels ist in mehreren europäischen Ländern allerdings noch unklar, wer das Turnier im Fernsehen übertragen wird. Neben England, Italien, Frankreich und Spanien droht auch in Deutschland ein TV-Blackout.

Infantino hält Angebote für nicht akzeptabel

Die Gründe dafür liegen in unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen. "Die Angebote der Sender, besonders aus den fünf großen europäischen Ländern, sind immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel", behauptet FIFA-Präsident Gianni Infantino.

"ARD und ZDF begleiten die Frauen-Nationalmannschaft seit vielen Jahren und haben deshalb natürlich großes Interesse, die FIFA WM auch in diesem Jahr zu übertragen. Deshalb haben wir bei der FIFA im Zuge der Ausschreibung ein marktgerechtes Angebot platziert, das die anstehende Frauen-WM wie gewohnt bei ARD und ZDF prominent ins Bild setzen würde", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Dass die FIFA offenbar derzeit sowohl in Deutschland als auch in anderen großen europäischen Märkten die Rechte dennoch nicht vergeben möchte, können wir für den Moment nur zur Kenntnis nehmen", so Balkausky weiter.

EM-Finale 2022 meistgesehene TV-Sendung des Jahres

Die EM im vergangenen Jahr in England war in Deutschland ein Quoten-Hit: Die Live-Übertragung vom Finale zwischen Deutschland und England (1:2) im Ersten war mit 17,952 Millionen Zuschauern die am meisten gesehene Fernsehsendung des gesamten Jahres.