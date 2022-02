Schüller trifft spät zum Remis: DFB-Frauen trotzen Spanien

Der Arnold Clark Cup gilt für das deutsche Team als wichtige Standortbestimmung für die EM. Am Sonntag (20.02.2022, im Livestream auf Sportschau.de) geht es in Norwich gegen Olympiasieger Kanada weiter. England ist am kommenden Mittwoch (23.02.2022) in Wolverhampton der dritte Gegner des Vier-Nationen-Turniers.

Quelle: dpa