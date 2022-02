Weitere Corona-Ausfälle: DFB-Frauen ohne Hendrich und Waßmuth

Die DFB-Frauen starten am Donnerstag (17.02.2022, 15.30 Uhr im Livestream auf sportschau.de) gegen ihren EM-Gruppengegner Spanien in den hochkarätig besetzten "Arnold Clark Cup". Am Sonntag (20.02.2022, 21.15 Uhr im Livestream auf sportschau.de) geht es gegen Olympiasieger Kanada, ehe zum Abschluss mittwochs (23.02.2022) Gastgeber England wartet. Die Spiele werden in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton ausgetragen.

Quelle: sid/red