Test der DFB-Frauen Popp trifft gegen Frankreich wieder doppelt Stand: 07.10.2022 22:43 Uhr

Die DFB-Frauen haben am Freitagabend (07.10.2022) in Dresden die Neuauflage des EM-Halbfinals gegen Frankreich (Deutschland gewann durch einen Doppelpack von Alexandra Popp mit 2:1) gewonnen. Matchwinnerin war erneut Kapitänin Alexandra Popp, die beim 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die Französinnen beide Tore erzielte.

Vor 26.835 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion besorgte Popp die Führung kurz vor der Halbzeit per Kopf (44.) und erhöhte wenige Minuten nach Wiederanpfiff (48.). Die frühere Bayern-Spielerin Viviane Asseyi (85.) erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer im ersten Heimspiel seit der EM in England.

"Es hat mega Spaß gemacht vor der Kulisse, die Fans haben uns mitgenommen. Dass ich mit meinen Toren helfen konnte, den Sieg einzufahren, freut mich natürlich. Frankreich liegt mir", sagte die Doppeltorschützin am Sportschau-Mikrofon.

Ohne zahlreiche Stammkräfte

Ohne die EM-Stammkräfte Giulia Gwinn, Lena Magull (beide FC Bayern München) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) waren vor allem die Wolfsburgerin Lena Lattwein und die Münchnerin Linda Dallmann im offensiven Mittelfeld gefordert. "Das war heute ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten. Wenn man das gesamte Spiel sieht und die Zahl der Chancen, haben wir verdient gewonnen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

DFB-Team nicht sofort im Spiel drin

Beide Mannschaften starteten mit Tempo in das Testspiel. Aber Deutschland tat sich zunächst in der Offensive gegen die konzentriert verteidigenden Französinnen schwer. Dafür wurde jede erfolgreiche Aktion Deutschlands lautstark von den Fans bejubelt. Frankreich tauchte durchaus einige Male gefährlich vor Torhüterin Merle Frohms auf, brachten den Ball aber erst im gegnerischen Tor unter, als die Wolfsburgerin Lindsey Thomas von den Beinen holte und es Strafstoß gab.

Die nächsten Herausforderungen warten auf das deutsche Team bei den beiden Testspielen im November in den USA gegen die Weltmeisterinnen. Voss-Tecklenberg erhofft sich davon wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die WM vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Bei der Auslosung am 22. Oktober erfährt das deutsche Team dann auch seine Vorrunden-Gegner.