Schock für Österreich EM-Aus für Plattner und Kolb Stand: 04.07.2022 15:09 Uhr

Österreich muss bei der am Mittwoch (06.07.22) beginnenden EM auf die verletzte Maria Plattner und die mit Corona infizierte Lisa Kolb verzichten.

Plattner zog sich am Sonntag (03.07.22) im Training der Auswahl des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) einen Schlüsselbeinbruch zu. "Sie ist bereits zur weiteren Abklärung nach Hause geflogen", erklärte Teamchefin Irene Fuhrmann. Der Ausfall der Bundesliga-Fußballerin von Turbine Potsdam ist für den EM-Halbfinalisten von 2017 ein herber Schlag. Die 21-Jährige hatte sich zuletzt in Top-Form präsentiert. In den vergangenen fünf Länderspielen gelangen ihr vier Treffer.

Kirchberger und Schasching nachnominiert

Angreiferin Kolb war in der vergangenen Woche wie Physiotherapeut Reinhard Wögerbauer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun entschied Fuhrmann, beim Turnier im Mutterland des Fußballs ganz auf die Stürmerin des SC Freiburg zu verzichten. "Im Falle von Lisa Kolb haben wir die Entscheidung getroffen, weil nicht abzusehen ist, wie sich ihre Leistungsfähigkeit nach ihrer Corona-Infektion entwickelt", sagte Fuhrmann.

Für Plattner und Kolb wurden Virginia Kirchberger (Eintracht Frankfurt) und Annabel Schasching (SK Sturm Graz) nachnominiert. Beide waren als Backup-Spielerinnen mit der ÖFB-Auswahl nach England gereist und dürfen sich nun Hoffnungen machen, im EM-Auftaktspiel am Mittwoch (06.07.22) in London gegen Gastgeber England zum Einsatz zu kommen.