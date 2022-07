Nach Schweizer EM-Aus Kiwic tritt zurück, Nielsen-Zukunft offen Stand: 18.07.2022 20:46 Uhr

Die langjährige Bundesliga-Fußballerin Rahel Kiwic hat nach dem verpassten Viertelfinal-Einzug der Schweiz bei der EM ihren Rücktritt erklärt. Auch Sandy Maendly wird künftig nicht mehr für die "Nati" auflaufen, hatte dies aber bereits vor Turnierbeginn angekündigt.

Coach Nils Nielsen verkündete am Montag (18.07.22) das überraschende Ende von Kiwic' Auswahl-Laufbahn. Zu den Gründen äußerte sich der Däne ebenso wenig wie die 31-Jährige. Die Verteidigerin bestritt 82 Länderspiele für die Schweiz - ihr letztes am Sonntagabend (17.07.22) gegen die Niederlande. Bei der 1:4-Niederlage gegen den Europameister, die gleichbedeutend mit dem EM-Aus war, wurde Kiwic in der 58. Minute eingewechselt.

Die aus Zürich stammende Defensiv-Spezialistin stand von 2014 bis 2017 beim MSV Duisburg unter Vertrag. Anschließend spielte Kiwic drei Jahre für Turbine Potsdam, bevor sie in ihre Heimat zurückging und zum FC Zürich wechselte.

Tränen bei "Oma" Maendly vor dem letzten Abpfiff

Die drei Jahre ältere Maendly hatte ihren Rücktritt schon vor Beginn der kontinentalen Titelkämpfe in England angekündigt. Sie fühle sich in der "Nati" langsam als "Oma" erklärte die 34-Jährige. Zudem habe sie nach den Spielen stets Rückenschmerzen.

Gegen das "Oranje"-Team bestritt die Mittelfeldakteurin ihr 89. Länderspiel. Sie wurde in der 58. Minuten ausgewechselt und brach kurz vor dem Abpfiff auf der Bank in Tränen aus. "Ich werde ein paar Tage brauchen, um zu realisieren, dass ich nicht mehr Fussball spiele. Momentan überwiegt die Enttäuschung übers Ausscheiden", sagte sie im "Blick"-Interview.

Maendly hängt ihre Fußballschuhe komplett an den Nagel. Auch ihre Karriere als Vereinsspielerin hat sie beendet. Zuletzt lief sie für Servette FC Chênois Féminin auf.

Bleibt Nielsen "Nati"-Coach?

Derweil ist offen, ob Nielsen Coach der Eidgenössinnen bleibt. Der Vertrag des 50-Jährigen läuft am Jahresende aus. "Wir evaluieren immer wieder, ob es der richtige Weg ist. Die Spielerinnen haben sich bei dieser EM unter schwierigen Bedingungen wirklich gut als Team präsentiert. Wenn ich in diesem Team ein Plus sein kann, dann geht es weiter. Aber wenn ich kein Plus mehr bin und die beste Lösung für das Team etwas anderes ist, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Denn egal was passiert, es wird das Beste für das Team sein", erklärte der Däne.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) ist offenbar gewillt, die Zusammenarbeit mit Nielsen fortzusetzen. Jedenfalls lobte Tatjana Haenni, Direktorin des Frauenfußballs beim SFV, trotz des frühen Ausscheidens seine Arbeit: "Aus meiner Sicht war die Leistung des gesamten Trainerstaffs an diesem Turnier ausgezeichnet."