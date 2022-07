ARD-Experte Schweinsteiger traut DFB-Team viel zu Stand: 16.07.2022 23:02 Uhr

Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger verfolgte den Sieg der deutschen Fußballerinnen gegen Finnland im Stadion von Milton Keynes. Dem Team traut er eine Menge zu.

Am Samstagnachmittag hatte er bei einer Podiumsdiskussion die DFB-Auswahl gelobt und die Chancen eingeschätzt. "Ich traue ihr sehr viel zu, gerade nach dem Spiel gegen eine sehr gute spanische Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass sie das Niveau halten können."

Schweinsteiger zeigte sich beeindruckt von der Organisation und Stimmung im "Mutterland des Fußballs": "Ein Turnier in England zu spielen, ist mir nicht gelungen. Aber man spielt gern in einem Land, in dem es solch eine Tradition gibt. Man spürt bei den Menschen die Liebe zum Sport."

Bundesliga-Clubs in der Pflicht

Auch zur häufig diskutierten Frage nach der angemessenen Bezahlung äußerte sich Schweinsteiger. Von der Idee, den Männern ein paar Millionen an Gehalt zu streichen und es den Frauen zu geben, hält er wenig.

"Ich denke, wenn mich der FC Bayern gefragt hätte, ob man auf ein Gehalt verzichtet und es dann in die Frauenmannschaft steckt, hätte das vielleicht kurzzeitig geholfen. Aber auf langfristige Sicht? Man muss einfach das öffentliche Interesse wecken, das ist viel wichtiger, dadurch werden ja auch die Gehälter der Männer gezahlt."

Der 37-Jährige nimmt eher die Bundesliga-Vereine in die Pflicht, mehr Geld in ihre Frauenteams zu stecken oder überhaupt erst einmal welche zu gründen.

Den Spielerinnen rät er: "Natürlich möchte man gutes Gehalt verdienen, aber viel wichtiger ist eigentlich, wie man sich präsentiert. Wie man in seiner Rolle umgeht für die nächste Generation. Das ist viel wichtiger und da sehe ich unsere Nationalmannschaft auf einem guten Weg."